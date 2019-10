QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO | le anticipazioni fino al 26 ottobre

Wind propone un ebook in omaggio e altre opportunità con il programma WinDay di QUESTA settimana : Il programma Winday del brand Wind questo lunedì 21 ottobre propone ai clienti iscritti un codice coupon da utilizzare entro il 4 Novembre 2019 per ottenere un ebook omaggio a scelta tra una selezione di titoli disponibili su ibs.it. Il concorso Winday del mercoledì offrirà la possibilità di vincere una delle 10 Sony PS4 Pro da 1TB, mentre dal giovedì alla domenica i clienti potranno ricevere un voucher per andare al cinema con la formula ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 26 ottobre : Comincia su Canale 5 una nuova appassionante SETTIMANA con Una VITA, che ora vede sempre più protagonisti Lucia e Telmo (con Samuel ancora una volta impegnato come principale antagonista). Ecco le anticipazioni fino al 26 ottobre e non dimenticate che la telenovela va in onda anche in prime time su Rete 4 nella serata di martedì 22. Il giovane Samuel Alday decide di vendere i cimeli di famiglia, ma nessuno dei vicini vuole acquistarli. In suo ...

Fifa 20 – Totw 6 : le predictions di QUESTA settimana : predictions Totw 6 – Fifa 20: ecco chi farà parte del Team of The Week Tutto pronto per le predictions del Team of The Week numero 6 dell’edizione 2020 di Fifa. Come ogni lunedì vari siti provano a prevedere quali calciatori la EA sceglierà per introdurli all’interno della rosa della settimana. Nonostante manchi ancora qualche partita, ci sono già le prime predictions per il Totw 6. Eccole a voi. FUT 20 Team of the Week 6 ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 19 ottobre : Parte su Canale 5 una nuova SETTIMANA con Il SEGRETO, in onda ogni pomeriggio. Vediamo quali sono le anticipazioni fino a sabato 19 ottobre: I sovversivi si radunano in piazza perché vogliono cacciare la maestra, ma i paesani scendono al fianco di Adela. Francisca consiglia a Prudencio di consegnare i soldi a Severo. Viene recapitata una falsa lettera di Roberto da Cuba. Donna Francisca, con la sua autorità, mette in fuga gli uomini che si sono ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 19 ottobre : Inizia su Canale 5 una nuova SETTIMANA con la soap Una VITA, ma come sempre vi ricordiamo anche la maxipuntata su Rete 4 martedì in prima serata. Vediamo dunque le anticipazioni fino al 19 ottobre: Fabiana relega Maria in soffitta ma Casilda si schiera in sua difesa. Servante, sempre più malconcio, racconta a Casilda della sua “grande avventura”. Samuel stringe un patto con Joaquin, il quale accetta di rivelargli i dettagli del ...

Red Dead Online : Sergio Vincenza è la Taglia leggendaria di QUESTA settimana : L'istigatore anarchico ed ex tiratore scelto dell'esercito, Sergio Vincenza, è la Taglia leggendaria di questa settimana di Red Dead Online. Da quando ha disertato, Vincenza è in fuga e la sua precisione con il fucile è diventata leggendaria. Il riflesso del suo mirino è diventato un tetro presagio di morte certa.Un tentato omicidio al governatore di Saint Denis è stata la sua ultima missione; si dice che ora si sia rintanato in una torre di ...

Il system update 7.0 di PS4 arriva QUESTA SETTIMANA con grandi novità per i party e il remote play : Nel corso di questa settimana ci sarà spazio per una serie di novità da non sottovalutare per l'universo PS4. Insomma, il nuovo system update non sarà il classico aggiornamento di firmware minore dedicato esclusivamente a performance e stabilità.Sony ha rivelato che il system update 7.0 verrà lanciato in tutto il mondo nel corso di questa settimana dopo un periodo di beta iniziato nel mese di luglio. Le novità si concentrano soprattutto sui ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 12 ottobre : Comincia su Canale 5 una nuova SETTIMANA con Una VITA e non dimenticate la maxipuntata in prime time su Rete 4 nella serata di martedì. Vediamo dunque le anticipazioni fino al 12 ottobre: A differenza di tutti i vicini, Flora cerca di dare una mano a Ursula vedendola in difficoltà, Lucia confessa a Telmo di essersi innamorata di Samuel. Parlando con padre Telmo, Lucia confessa il proprio amore per Samuel e manifesta l’intenzione di usare ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 12 ottobre : Anche QUESTA SETTIMANA vedremo Il SEGRETO ogni pomeriggio su Canale 5, dopo Uomini e donne. Vediamo quali sono le anticipazioni fino a sabato 12 ottobre: Carmelo è preoccupato per la questione dei braccianti. Prudencio concede il prestito a Lola. Carmelo e Severo organizzano la fuga da Puente Viejo di Julieta e Saul. Il dottor Zabaleta fornisce a Saul la prova che gli permetterà di sciogliere il suo matrimonio con Antolina. Francisca va da ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 5 ottobre : QUESTA SETTIMANA vedremo Il SEGRETO tutti i pomeriggi su Canale 5, ma NON è previsto l’appuntamento in prima serata del martedì su Rete 4. Vediamo quali sono le anticipazioni fino a sabato 5 ottobre: Elsa è disperata per l’inganno subito da Alvaro, ma riesce a contenere il suo dolore. Isaac intende invece punire il medico e va a cercarlo. Roberto parla al telefono con qualcuno riguardo al piano di allontanare Maria e i bambini per ...

Ecco i premi WinDay di QUESTA settimana : Oggi è lunedì e come ogni settimana arrivano i nuovi premi pensati dal team di Wind per WinDay, ossia il programma fedeltà di questo operatore. Il premio di oggi è uno sconto del 15% per gli acquisti effettuati sulla piattaforma di YOOX, da sfruttare entro lunedì 7 ottobre 2019. Gli utenti che desiderano usufruire di tale iniziativa dovranno richiedere il regalo all’interno dell’applicazione nella sezione WinDay e attendere la ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 5 ottobre : Nuova SETTIMANA su Canale 5 con Una VITA, di cui andrà in onda anche un maxiepisodio in prima serata su Rete 4 nella giornata di martedì. Vediamo dunque le anticipazioni fino al 5 ottobre: Telmo si guadagna la fiducia di Lucia. La ragazza e Celia chiedono a Fabiana di cercare una domestica per il parroco. Le domestiche capiscono che a Servante manca davvero molto Paciencia e gli regalano una sua fotografia e qualche spicciolo per spedirle un ...

Champions League in tv - quali partite vedere su Sky e Canale5 QUESTA settimana. Calendario - orari e programma : Secondo turno per il massimo torneo continentale per squadre di club: la nuova giornata della Champions League 2019-2020 di calcio prevede tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, le consuete sedici sfide, due alle ore 18.55 e sei alle ore 21.00 per ciascuno dei due giorni di gare. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e l’orario delle gare della seconda giornata della Champions League 2019-2020 di calcio. Gli incontri ...

Ecco i premi di QUESTA SETTIMANA pensati da Wind per gli utenti WinDay : Nuova settimana, nuovi regali per Winday, l'iniziativa pensata dal team di Wind per premiare la fedeltà dei propri clienti. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Ecco i premi di questa settimana pensati da Wind per gli utenti Winday proviene da TuttoAndroid.