QSuv&Crossover - Al volante della Nissan Juke

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nove anni fa nasceva unauto che definire strana era un po poco: laera così sfrontata nel design da non assomigliare a nessunaltra, non cera una linea che sintersecasse nel posto giusto, sembravano due auto una sullaltra. Ora sono passati nove anni: in queste immagini potete iniziare a scoprire comè cambiata. Un passo oltre. cresciuta nelle dimensioni, nellabitabilità e nello spazio per i bagagli (10,5 cm in più nel passo), ha un assetto molto più sportivo e la scelta dei motori è ora orientata verso i benzina, con un tre cilindri 1.0 da 117 CV. E da guidare Il primo contatto completo è sul dossier QSuv&Crossover in edicola con Quattroruote di novembre.

