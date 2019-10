Pupo | Sono sposato e sto anche con un' altra donna

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roberta Damiata A "Live: non è la d'Urso", arrivae le sue tre figlie per parlare di poliamore e di come lui riesca a vivere con la moglie e la compagna, amandole entrambe. Si parte in sordina fino a che gli animi poi non si riscaldano Si alzano i toni a “Live: non è la d’Urso” che ha invitato il cantantee le sue tre figlie per parlare di poliamore., infatti, ècon Anna ma vive una storia d’amore dal 1996con la sua manager Patricia, etutti e tre felici. Tra l’altro Valentina, una delle tre figlie che ha poi riconosciuto, non è né di Anna né di Patricia ma nata dal rapporto con Mary una sua fan. Contro di lui cicinque sfere che hanno domande e curiosità da fare su questa situazione,perché il cantante ammette candidamente di essere un traditore seriale e di aver avuto oltre 600 donne nella sua vita. In tutto questo, le figlie ...

