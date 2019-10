Pupo gela Barbara D' Urso a Live | ' Ho letto che non lo fai da anni'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ieri, domenica 20 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed esplosiva puntata di-Non è la D'. I primi ospiti della serata sono statie le sue tre figlie. Contro di lui ci sono stati gli "sferati" Karina Cascella, Paolo Brosio, Milena Miconi, Meluzzi e Fiordaliso che hanno detto la loro sulla sua "particolare" situazione sentimentale. Stando al parere degli sferati, la vita condotta dall'artista, non sarebbe possibile senza un alto tenore di vita. Poi,D'ha iniziato a fare qualche domanda un po' più privata al diretto interessato, ricevendo una risposta imbarazzante.D'reagisce a: 'Ma sei fissato' Durante l'intervista di ieri aD'ha detto a: "Houn'intervista in cui hai raccontato che sei malato di s...". La risposta dell'artista è stata piccata e ironica: "Io invece hoche tu non lo fai da". ...

