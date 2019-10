Prima dell' alba | Salvo Sottile torna alla scoperta della notte da lunedì 21 ottobre 2019

Report Anticipazioni : stasera la Prima puntata della nuova stagione : Al via la nuova stagione con Sigfrido Ranucci, vi sveliamo i temi che verranno trattati in questa prima puntata.

'Il Collegio 4' - le anticipazioni della Prima puntata : Al via da martedì 22 ottobre, in prima serata su Rai2, il docu-reality che quest'anno catapulta 20 giovani studenti nel 1982

Selfie sui binari Prima dell'arrivo del treno - Polfer di Bologna sanziona 3 minori : Si facevano Selfie sui binari poco prima dell'arrivo del treno: protagonisti dell'episodio, avvenuto nei giorni scorsi a Bologna, tre minorenni poi identificati dalla Polizia ferroviaria dell'Emilia Romagna. I tre facevano parte di un gruppo di otto minori e, dopo essere stati accompagnati negli uffici della Polfer, sono stati sanzionati per violazione al regolamento di polizia ferroviaria e riaffidati ai genitori. "Train to be cool" è il ...

Milano - gioco horror per adulti in edifici dismessi e completamente al buio : i pm sequestrano tutto poco Prima dell’inizio : Doveva essere l’evento horror più grande d’Italia, o così almeno lo avevano pubblicizzato gli organizzatori, ma la Procura di Milano ha fermato tutto, a pochi muniti dall’inizio, sabato scorso. Per tre serate, ognuno da tre sessioni ciascuna, 450 partecipanti si erano dati appuntamento in edifici dismessi della periferia di Milano per il gioco “Dentro l’abisso“, una sorta del più famoso escape room solo che ...

Il corto “Romeo e Giulietta” della scuola media Pablo Neruda in antePrima ad Alice nella Città : “Romeo & Giulietta”, il cortometraggio realizzato dagli studenti della scuola media Pablo Neruda di Roma, in anteprima ad Alice nella Città Il corto sarà presentato all’interno della sezione Scuole in corto, lunedì 21 ottobre, ore 16.30, sala Tim Vision Il cortometraggio “Romeo & Giulietta” (Italia, 2019, 10’), che vede come protagonisti gli studenti della scuola media Pablo Neruda di Roma, scritto e diretto dal regista Felice Valerio ...

Salvo Sottile torna «Prima dell’Alba» su Rai 3 : Salvo Sottile Prima dell’Alba ritorna nella seconda serata di Rai 3, a partire da questa sera alle 23.10. Prosegue, dunque, il viaggio on the road di Salvo Sottile – iniziato nel marzo del 2018 – alla scoperta dell’Italia notturna, quella di chi comincia a vivere quando gli altri vanno a dormire. Dal lavoro al divertimento, dalla trasgressione alla cronaca, fino al sociale, con storie spesso incredibili e soprattutto ...

“Mamma - ma posso morire?”. Elena Santarelli choc : è successo tra lei e il figlio Giacomo Prima dell’intervento : La sua vita è stata contraddistinta da momenti drammatici che fortunatamente hanno avuto un epilogo positivo. La conduttrice e showgirl Elena Santarelli è stata sempre al fianco del figlio Giacomo, colpito da un tumore cerebrale che è stato finalmente sconfitto. Ma durante la trasmissione ‘Domenica In’ di Mara Venier si è lasciata andare ad uno sfogo. “Quando lo hanno operato, in sala d’attesa mi ha chiesto ‘Mamma posso morire con questo ...

Governo - Conte incontra Di Maio e poi i partiti della maggioranza Prima del Cdm : Rimane alta la tensione all'interno della maggioranza e in modo particolare tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, i quali nel corso di questa mattina hanno avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il dibattito di questo weekend. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di alcune agenzie di stampa, il meeting con il ministro degli Esteri rientra in una precisa ...

Volley - i migliori italiani della Prima giornata di Superlega. Ruggiti di Zaytsev e Nelli - Giannelli-Vettori ritornano : Nel weekend si è disputata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quali sono stati i migliori italiani di questo turno? GABRIELE Nelli. Piacenza ha letteralmente fatto sudare Civitanova, la neopromossa ha costretto i Campioni d’Italia ai vantaggi nei primi due set e ha offerto un ottimo gioco merito per buona parte dello scatenato opposto che è tornato in ottima forma dalla Coppa del ...

Pattinaggio di figura - Skate America 2019 : Nathan Chen una certezza - Anna Shcherbakova eccezionale. Le impressioni della Prima tappa : Skate America, la prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura appena passata agli archivi, ha dato alcune risposte che, di fatto, erano già nell’aria. Per prima cosa il ghiaccio della Orleans Arena di Las Vegas ha confermato la potenza tecnica del detentore del titolo iridato Nathan Chen, autore di due prove pulite in entrambi i segmenti. Il punto di forza dello statunitense risiede certamente nella varietà ...

Trump non ha capito niente della Prima passeggiata spaziale “tutta al femminile” : (foto: Nasa/Bill Ingalls) Ennesima gaffe di Donald Trump su questioni di Spazio. Il presidente degli Stati Uniti ha chiamato le protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile, le astronaute della Nasa Christina Koch e Jessica Meir, per congratularsi per il lavoro all’esterno della Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma dalle sue parole si è capito che non aveva capito molto. “Questa è la prima volta per una donna al ...

Prima dell'alba - Salvo Sottile torna alla scoperta della notte da lunedì 21 ottobre 2019 : Da lunedì 21 ottobre alle 23.10 su Rai3, torna l’appuntamento settimanale con Prima dell’alba, il programma on the road con Salvo Sottile, prodotto da Stand by Me, alla scoperta dell’Italia notturna, quella di chi comincia a vivere quando gli altri vanno a dormire. Il giornalista siciliano imposta la sveglia col sole che tramonta per farsi esploratore del mondo delle tenebre, intimamente animato da storie talvolta straordinarie nella loro ...

Casarin : le non decisioni di Irrati erano accettabili Prima dell’attivismo delI’Ifab : Sul Corriere della Sera Paolo Casarin sulle decisioni arbitrali della giornata e sulle regole dell’Ifab che tentano di annullare l’involontarietà o la casualità. Nel 2017-18, primo anno della Var, scrive nelle prime 8 giornate ci furono 39 rigori. Forse la novità era la responsabile del caos in area. L’anno scorso sono stati 13, forse per estrema attenzione dei difensori. Oggi siamo a 40, tre volte tanto e questo, scrive ...

Brindisi e champagne : l’ultima foto su Instagram di Giorgio e Kevin Prima dello schianto a Palermo : Giorgio Casella, 17 anni, e il sedicenne Kevin Vincenzo La Ciura sono morti nella notte tra sabato e domenica dopo uno schianto mentre tornavano a casa da Palermo. Alla guida di una potente BMW Rosario Russo: gli esami tossicologici hanno accertato l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.Continua a leggere