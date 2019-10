Perché Netflix ora investe sui cinema

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Con la guerra dello streaming alle portediversifica gli investimenti e alza la posta, puntando anche sulle saletografiche come spazi per pubblicizzare i suoi contenuti originali. Come riporta Deadline, la piattaforma ha infatti deciso di rilevare e riaprire lo storico Paris Theatre di Manhattan per la première del suo ultimo lungometraggio appena prodotto e presentato a Venezia, Marriage Story del restia Noah Baumbach. Questo non è il primo investimento del genere per il colosso dello streaming, che qualche mese fa aveva deciso di rilevare un’altra salatografica storica, l’Egyptian Theatre di Hollywood dove nel 1922 aveva debuttato uno tra i primi film di successo dell’era hollywoodiana, Robin Hood di Allan Dwan. E con il Paris Theatrepunta a conquistare soprattutto visibilità anche tra i cinefili maggiormente dediti a film di alto profilo, e non più ...

