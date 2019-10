Perché Israele è preoccupato dal ritiro americano

“Respinto da Israele Perché mi chiamo Khalid” - l’odissea di un 18enne italiano in vacanza a Tel Aviv : Khalid, un ragazzo italiano di 18 anni, lo scorso febbraio è partito per Israele. Voleva fare una breve vacanza e un soggiorno alla pari in un ostello. Appena atterrato a Tel Aviv è stato interrogato dalle autorità israeliane e poi inviato in un centro di detenzione. Dopo due giorni è stato messo in un aereo diretto a Belgrado, senza neppure il suo bagaglio. “Mi sono sentito umiliato e discriminato – racconta a Fanpage.it – solo perché ho un ...