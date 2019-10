Per Belen e Stefano fuga romantica alle Maldive

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sono volati al caldo per godersi qualche giorno tra amore e relax, e dspiagge dellepostano scatti paradisiaci.Rodriguez eDe Martino condividono su Instagram istantanee delle loro vacanze in un resort esclusivo, tra pose super sexy e momenti di tenerezza a due. Passionestelle per la coppia, che ha lasciato il figlio Santiago a casa per godersi appieno la ritrovata complicità. In vacanza con il marito,è radiosa e più bella che mai con la pelle leggermente abbronzata, e sulle spiagge bianche delle isole nell’Oceano Indiano sfoggia un fisico incredibile, messo in risalto da bikini minimal. La showgirl gioca con i follower, tra viste mozzafiato sul décolleté e zoom sulla farfallina.è pazzo di lei, la guarda intensamente, la bacia con dolcezza e brinda con lei alla loro storia, che sembrava finita per sempre e che invece si è riaccesa ...

