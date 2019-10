Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – “Laè il sindaco dei flop. Flop sulle strade, flop sui mezzi e ora flop sui sacchi trasparenti pertrasparenti perché o non si trovano o non li raccolgono”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano. “Di tutti i flop che la distinguono a Roma, continua, una via riesce a fare per i cittadini romani, quello di essere la città che paga più tasse dei, la, di tutta Italia. Laaumenta le tasse e fa aumentare anche i. Solo Virginia è riuscita a tanto, un sindaco che chiede tasse senza dare servizi. Speriamo che con la raccolta delle firme fatta da più partiti capisca che è arrivato il momento di uscire di scena”. L'articolocipiùproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Pedica: Raggi ci regala #rifiuti nonostante paghiamo Tari più alta: #Roma – “La raggi è il… - Sen_Pedica : @pdnetwork e @LegaSalvini raccolgono firme per chiedere le dimissioni della @virginiaraggi curioso binomio ma stess… - Sen_Pedica : Oggi scade l’ordinanza regionale per i rifiuti che ha permesso alla raggi di respirare grazie a @nzingaretti Ora do… -