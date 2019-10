Pattinaggio di figura | Skate America 2019 | Nathan Chen una certezza | Anna Shcherbakova

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019), la prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2020 didiappena passata agli archivi, ha dato alcune risposte che, di fatto, erano già nell’aria. Per prima cosa il ghiaccio della Orleans Arena di Las Vegas ha confermato la potenza tecnica del detentore del titolo iridato, autore di due prove pulite in entrambi i segmenti. Il punto di forza dello statunitense risiede certamente nella varietà dei salti quadrupli presentati. In occasione del libero infatti, il nativo di Salt Lake City ha atterrato il quadruplo flip, il quadruplo salchow e il quadruplo toeloop in combinazione con l’euler e il doppio flip, ruotando solo doppio il secondo quadruplo toeloop pianificato. In virtù del sistema di valutazione, ancora orfano di una modalità più efficace per ciò che concerne il secondo punteggio, unin queste condizioni potrà essere ...

