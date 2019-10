Pas Scuola | lavori in corso al Ministero | come saranno e chi otterrà l’abilitazione

Concorso scuola e Pas : due percorsi per docenti con servizio e senza - riforma ad aprile : Il nuovo Ministro dell'Istruzione sta già lavorando al decreto scuola che prevede il bando di un Concorso straordinario che consentirà ai docenti con tre anni di servizio nella scuola statale di stabilizzarsi, previo superamento di una prova scritta ed una orale. Ma gli insegnanti che non hanno tre anni di servizio nella scuola paritaria e coloro che non supereranno le prove che possibilità avranno? Il Concorso ordinario non è stato ancora ...

Concorsi scuola : 60.000 assunzioni dal 2020 - decreto Passa al Consiglio dei Ministri : In queste ore il Consiglio dei Ministri valuta il testo del decreto scuola che permetterà l’assunzione di 60mila unità. La maggior parte delle immissioni in ruolo riguarda i docenti, infatti per la scuola secondaria saranno avviati due Concorsi: quello ordinario con 24mila cattedre a disposizione per abilitati, laureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e per gli Itp; quello straordinario per i docenti con tre anni di ...

Milano - bambini con il Pasto da casa costretti a consumarlo sulle panchine dell’atrio della scuola. I genitori : “Grave - pronti a un esposto” : costretti a mangiare il pasto da casa su una panchina, inginocchiati per terra. La fotografia scattata da una mamma all’interno del plesso di via Pescarenico dell’istituto “Gino Capponi” a Milano non lascia spazio a molti commenti. Succede dall’inizio della scuola. I loro compagni vanno a pranzo in mensa mentre per loro (otto bambini, tra cui due di prima) la scuola destina solo un angolo dell’atrio accanto al tavolo del bidello. Una decisione ...

Concorso straordinario e Pas Scuola : 55mila posti - quando esce il bando? : Concorso straordinario e PAS scuola: 55mila posti, quando esce il bando? Emergono importanti novità a proposito di Pas (Percorsi abilitanti speciali) e prossimi concorsi per docenti dagli ultimi interventi del neoministro dell’istruzione Fioramonti. Le ultime parole di Fioramonti Durante una recente puntata della trasmissione Porta a Porta, il titolare del Miur Fioramonti ha parlato dei Pas e del prossimo Concorso straordinario per le ...

Palermo : vandali alla scuola d’infanzia Pascoli - aule distrutte : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – vandali nella scuola dell’infanzia Pascoli di piazza Zisa a Palermo. Al ritorno a scuola la dirigente del plesso scolastico Gabelli ha trovato i muri imbrattati, diversi estintori svuotati, e armadi distrutti. Le aule sono devastate. L'articolo Palermo: vandali alla scuola d’infanzia Pascoli, aule distrutte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Educazione civica - la scuola saprà essere al Passo coi tempi? : Educazione civica a scuola: siamo finalmente ai blocchi di partenza? Non ancora, sembrerebbe. Ci attendono ancora alcuni giorni prima di capire se il decreto che istituisce l’Educazione civica come sperimentazione in tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale sarà approvato già a partire da quest’anno scolastico o se dovrà attendere. Al momento il testo del decreto con le linee guida è al vaglio del ...

SCUOLA/ Tra muri che crollano e docenti a sPasso - resta solo Jeeg Robot : La SCUOLA è di nuovo senza governo. Le basteranno le competenze o la "digital transormation" per tirare a campare? Csa sarà deidocenti precari?