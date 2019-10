Parti di collo e schiena rimossi per un melanoma | mai sottovalutare le macchie della

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Un papà che si è visto rimuovere una grande parte delè il motivo per il quale i dottori sono preoccupati del fatto che le persone che prendono il sole non controllino regolarmente le loroe le loro lentiggini per scongiurare il rischio di tumorepelle. Ryan Glossop, 37 anni, ha deciso di farsi controllare la pelle dopo che un suo amico ha perso la vita per un tumore cutaneo. Un piccolo neo sul retro deldi Ryan è stato diagnosticato come canceroso. L’uomo si è sottoposto a due interventi chirurgici ma i risultati dei suoi esami continuavano ad essere anormali. Ha poi subito una terza operazione per rimuovere le cicatrici degli interventi precedenti e rimuovere dell’altro tessuto intorno all’area interessata, ma non è bastato a risolvere completamente il problema. L’uomo, di Perth (Australia), è stato dunque sottoposto ad un quarto intervento ...

parabatears : @lovinatsu In alcune parti ti farà venire voglia di legarti un cappio al collo ma credimi ne vale tantissimo la pena, spero ti piacciaa - LarioLakeComo : L'airone cenerino è il più grande tra gli aironi europei e raggiunge il metro di altezza; ha collo lungo, corpo gra… - Song_kang94 : @BTS_Yoonggi Certo, ti ringrazio! Sto abbastanza bene credo, anche se penso di essermi allenato un po' troppo in qu… -