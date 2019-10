Pamela Prati | La D' Urso aveva visto i miei messaggi con Mark Caltagirone Ci ha

Pamela Prati : "Non ho problemi di gioco - il lavoro non mi manca" (video) : Pamela Prati, stasera, ospite di 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, ha raccontato nuovi retroscena sul caso Mark Caltagirone che l'ha vista protagonista, per diversi mesi, in parecchie trasmissioni televisive. A differenza di un mese fa, l'ex regina del 'Bagaglino' è stata accolta con un applauso caloroso da parte del pubblico in studio:prosegui la letturaPamela Prati: "Non ho problemi di gioco, il lavoro non mi manca" (video) pubblicato su ...

Anticipazioni 'Non è l'arena' del 20 ottobre : Pamela Prati in studio : Il piatto forte della puntata di 'Non è l'arena' di oggi, domenica 20 ottobre, sarà il confronto tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino. La showgirl sarda è stata già ospite di Massimo Giletti il 22 settembre scorso, in occasione della prima puntata del programma della domenica sera di LA7. L'orario di inizio è previsto per le 20:35. Roberto D'Agostino fu uno dei primi a sospettare che il matrimonio di Pamela Prati fosse una bufala Come ...

Pamela Prati torna a Non è l'Arena. Stavolta si scontrerà con Roberto D'Agostino : Pamela Prati torna a Non è l’Arena. Ma Stavolta si ritroverà di fronte Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia che settimana dopo settimana ha scoperchiato il bluff legato al finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.La showgirl si riaffaccia da Massimo Giletti a distanza di quasi un mese. Fu infatti proprio la Prati a inaugurare la nuova stagione del programma di La7 il 22 settembre scorso.prosegui la letturaPamela Prati ...

Pamela Prati va a nozze (in fiera) : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiDello scandalo Mark Caltagirone, apoteosi di ogni finto fidanzato, resta solo qualche battuta da pronunciare a cena. I più nostalgici del finto fidanzato-promesso-sposo di Pamela Prati continuano a seguirne le gesta in finti (ovviamente) profili social, ma il caso dell’anno ha ormai fatto il suo corso. Le presunte burattinaie (Eliana Michelazzo e/o Pamela Perricciolo), ...

Pietro Tartaglione contro Pamela Prati lei s’inventa cose noi la premiamo : Il video pubblicato su “Instagram” da Pietro Tartaglione ha fatto il giro del web si è scagliato contro Pamela Prati e ha definito una vergogna la sua presenza alla manifestazione “Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa”. La presenza non era indicata: “Questa si è inventata un matrimonio ha detto sul social si è inventata dei figli, un compagno, un marito, si è inventata malattia che avevano queste povere creature immaginarie. E ...

