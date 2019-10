Pallone d' Oro | tra i candidati ci sono anche Ronaldo | De Ligt e Koulibaly

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) La rivista francese France Football ha finalmente pubblicato la lista dei 30 pretendenti ald'Oro 2019. Purtroppo, come già accaduto lo scorso anno, non c'è alcun rappresentante italiano fra i papabili, ma a tenere alta l'attenzione mediatica nel nostro Paese ci pensano ben tre giocatori della Serie A: CristianoMatthijs Dedella Juventus e Kalidoudel Napoli. Ricordiamo che il premio iridato sarà consegnato il prossimo 2 dicembre a Parigi e che l'attuale detentore è il croato Luka Modric, non presente nella lista di quest'anno. Tra le altre esclusioni eccellenti cisenz'altro quelle di tre centravanti di razza come Suarez, Neymar e Kane, che nella scorsa stagione non hanno brillato come negli scorsi anni....

juventusfc : OUR THREE STARS ??? Le selezioni di @francefootball ?????? Congratulazioni a @Cristiano: candidato al Pallone d'O… - romeoagresti : @GoalItalia CR7: 'Chi merita di vincere il Pallone d'Oro? Non è importante questo, ho fatto una stagione fantastica… - SkySport : ?? #BallonDor ?? I primi 10 nomi delle candidate al Pallone d'Oro Women ? -