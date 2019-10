Pallone d’Oro | fra i candidati anche CR7 | Salah e Messi

Pallone d’Oro - non solo Messi-Ronaldo : attenzione a Salah - in lizza anche Koulibaly e Handanovic. Tutti i NOMI : La sorpresa e’ Kalidou Koulibaly, le conferme quelle di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ma non solo: nelle 30 NOMInation per il Pallone d’Oro 2019, che France Football ha rivelato in serata, c’e’ piu’ di mezzo Liverpool campione d’Europa (Salah, Alexander-Arnold, Alisson, Firmino, Mane’, Van Dijk e Wijnaldum), ma non manca una spruzzata di Serie A: oltre all’immancabile CR7, la doppia ...

Ronaldo sul Pallone d’Oro : “L’importante è raggiungere risultati collettivi” : Il sito FoxSport.com ha pubblicato le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo in merito alla nomination per il Pallone d’Oro. Ronaldo, che ha già vinto più volte il premio in carriera, ritiene che siano molto più importanti i trofei collettivi. “La carriera di Cristiano Ronaldo continua bene nonostante sia uno dei più vecchi giocatori della Juventus e della Nazionale portoghese. L’attaccante 34enne rimane uno dei giocatori che ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non si pone limiti : “possiamo vincere tutto. Pallone d’Oro e 700 gol? Più importante la squadra” : Cristiano Ronaldo carica la Juventus in vista degli impegni di Champions League: il portoghese non si pone limiti e mette i trionfi di squadra prima di quelli individuali Cristiano Ronaldo protagonista anche fuori dal campo. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida fra Juventus e Lokomotiv Mosca, il fuoriclasse portoghese ha parlato da vero leader esaltando le qualità dei compagni e mettendo al primo posto i trionfi di squadra ...

Pallone d’Oro - van Dijk favorito : Messi e Cristiano Ronaldo inseguono : Il prossimo 2 dicembre a Parigi si consegna il sessantaquattresimo Pallone d’Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo sportivo e, ancora oggi, il trofeo individuale più ambìto da ogni calciatore. Dopo l’ultima edizione vinta dal centrocampista Luka Modric, tutto fa pensare che anche questa volta non sarà un attaccante a ricevere il premio assegnato dalla rivista francese France Football. È infatti Virgil Van Dijk, difensore ...

Calcio : nasce il Trofeo Yashin - il Pallone d’Oro per i portieri : Un qualcosa che si attendeva da tempo. Quante volte si è parlato del Pallone d’Oro per un portiere. L’unico a potersi fregiare di ciò fu il leggendario Lev Yashin, estremo difensore dell’Urss degli anni ’60. Il “Ragno Nero” ricevette questo riconoscimento nel lontano 1963. Ebbene, France Football, nota rivista sportiva che ha legato il suo “brand” al premio per il miglior calciatore del mondo, ha ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Luka Modric - il sogno realizzato chiamato Pallone d’Oro : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e per gli amanti delle statistiche, è il compleanno di Luka Modric. E’ considerato come uno dei migliori calciatori del calcio croato e nelle ultime stagioni si è confermato uno dei migliori centrocampista in circolazione. La prima importante esperienza è stata quella con la maglia della Dinamo ...

Liverpool - Alisson a 360° : il Pallone d’Oro - la parata più importante e gli obiettivi : “Ho letto alcune notizie e sono orgoglioso, ma so che non e’ facile. E’ ancora piu’ difficile per un portiere”. Sono le dichiarazioni di Alisson Becker portiere del Liverpool in riferimento alla sua candidatura al Pallone D’oro al quotidiano spagnolo Marca. “Capite quanto sia difficile per i portieri. La differenza e’ che il portiere non segna gol. Li evita. E alla gente piace celebrare gli ...