Palermo | uomo aggredito senza motivo | l’ultimo di una serie di casi di violenza inspiegata

Palermo : sparatoria a Danisinni - uomo si presenta in caserma : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - E' ancora giallo sul triplice ferimento avvenuto lunedì scorso in via Regina Bianca, nel quartiere Danisinni. Durante una sparatoria sono rimasti feriti Giuseppe Giordano, 57 anni, il figlio Gianluca, 26 anni, e Debora Namio, 22 anni, ferita da un colpo di pistola che

Uomo armato irrompe durante nozze nella cattedrale di Palermo : “Temevamo attacco terroristico“ : Il responsabile del gesto è stato identificato come un 33enne con problemi psichici. La pistola impugnata si è rivelata finta ma la paura è stata tanta visto che l'Uomo è entrato urlando e puntando l’arma conto i parenti degli sposi scatenando un fuggi fuggi generale prima di essere fermato dal padre della sposa e poi arrestato dai poliziotti.Continua a leggere

L'uomo che viveva in una Panda e che Palermo ha tentato - invano - di salvare : Roberto Andolina è morto. Il sogno palermitano di solidarietà e riscatto si è spento in un appartamento in via Generale Turba. Lo stesso che la sorella gli aveva trovato una settimana fa, a due passi dall'Università di Palermo e da quel bar da cui era partita la rinascita delL'uomo costretto a vivere in una Panda. Da giovedì scorso nessuno aveva più avuto sue notizie e la morte, hanno stabilito i sanitari, risale allo ...

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore ‘Totò’ Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L’uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l’autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle cause ...

