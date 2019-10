Olimpia Milano-Fenerbahce | Eurolega basket 2019-2020 | programma | orari e tv

Serie A Basket – Olimpia Milano ancora ko : Cremona torna al successo dopo due sconfitte : Cremona batte l’Olimpia Milano nella sfida del 5° turno di Serie A: la Vanoli torna al successo dopo due ko consecutivi, per i ragazzi di coach Messina è invece il terzo stop stagionale dopo il successo europeo sul Panathinaikos, Milano non riesce a dar seguito ad una striscia di risultati positivi. tornati nei confini italiani, i ragazzi di coach Messina vengono sconfitti da Cremona per quello che è il terzo ko in 5 gare, score tutt’altro che ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Messina perdono ancora. Cremona trionfa 82-78 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuate a farlo per le altre partite della Serie A basket 2019/2020. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per Milano. I vincitori dell’ultima Coppa Italia, invece, tornano al successo che mancava dall’esordio stagionale contro Treviso. MVP un Wes Saunders da 19 punti. A nulla serva un Vlado Micov da 26 punti, migliore ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Messina perdono ancora. Cremona trionfa 82-78 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUA: 82-78 PER Cremona. Milano PERDE ancora. 82-78. Rodriguez prende fallo sul tiro da tre. ma segna solo i primi due liberi. 82-76 Due liberi a segno per Mathews. 80-76 Rubata e lay-up di Micov. -4, ma mancano 17 secondi alla fine. 80-74 Bomba per i Meneghini. Non è finita. 80-71 due liberi a segno per Rodriguez. 80-69 BOMBA DI DE VICO! Potrebbe essere il canestro decisivo. ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : partita equilibrata - a fine secondo quarto i padroni di casa guidano 40-37 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-50 Rubata e schiacciata in campo aperto per Della Valle. 53-48 Due punti in contropiede di Mathews. Messina chiama time out. 51-48 Prima bomba della partita di Diener. 48-48 Palleggio, arresto e tiro vincente di Della Valle. 48-46 De Vico risponde subito da tre! 45-46 Torna avanti Milano con la bomba di Micov innescato da uno scarico di Rodriguez. 45-43 1/2 ai liberi per Micov. 45-42 Tap-in ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : Messina cerca il riscatto anche in campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di Serie A basket 2019/2020 – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il secondo successo consecutivo in Eurolega, all’OAKA di Atene contro il Panathinaikos, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina non vuole fermarsi e punta a tornare a trionfare anche in campionato, ove è reduce da un’insaspettata sconfitta casalinga ...

Cremona-Olimpia Milano oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Quinta giornata della Serie A di basket. Derby lombardo a Cremona, con la Vanoli che si prepara ad ospitare l’Olimpia Milano. Sfida sicuramente dal grande fascino tra due squadre partite con il freno a mano tirato, nonostante i propositi di inizio stagione. Una Vanoli che si trova a soli due punti e che vuole dare una svolta alla sua stagione, mentre Milano è a quota due vittorie (entrambe in trasferta) e cerca continuità in campionato ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Simone Valente : “Permesso che il progetto venisse legato a opere fondamentali per il territorio” : L’ex sottosegretario del M5S alla Presidenza del Consiglio Simone Valente, ha parlato all’ANSA ribattendo alle affermazioni di Matteo Salvini che, durante la manifestazione del centrodestra a San Giovanni, aveva dichiarato che i 5 Stelle non volevano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Così Valente: “Il leader della Lega è semplicemente un bugiardo. Nel percorso che ha portato all’assegnazione delle Olimpiadi a ...

Basket : l’Olimpia Milano ritirerà la maglia numero 11 di Dino Meneghin il 19 novembre : Ci sarà un momento molto particolare alla vigilia della sfida di Eurolega che, il 19 novembre, metterà di fronte Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv. Prima della sfida che ha fatto tanta storia del Basket europeo, soprattutto negli Anni ’80, ma anche nelle ultime stagioni, sarà infatti ritirata la maglia numero 11 di una leggenda non solo di Milano, ma anche del Basket italiano: Dino Meneghin, tra i maggiori giocatori, se non il maggiore, ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Olimpia Milano corsara ad Atene - Bayern a valanga sul Lione : sorridono CSKA e Fenerbahce : L’Olimpia Milano si impone in trasferta sul campo del Panathinaikos, beffando i padroni di casa a 8 secondi dalla sirena: vittorie anche per Fenerbahce e Bayern Nella terza giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano conquista la seconda vittoria, la prima in trasferta dopo il successo casalingo ottenuto contro lo Zalgiris. Gli uomini di coach Messina espugnano il parquet del Panathinaikos, imponendosi 79-78 all’ultimo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Moraschini è glaciale dalla lunetta e l’Olimpia Milano espugna l’OAKA : Trionfa l’Olimpia Milano all’OAKA di Atene, al termine di una partita emozionantissima contro il Panathinaikos. Sfida punto a punto per quaranta minuti tra due delle squadre più titolate nella storia del Basket europeo. Calathes incanta, ma Micov risponde colpo su colpo e, alla fine, la decide Riccardo Moraschini, glaciale dalla lunetta dopo essersi conquistato i due liberi decisivi. Parte forte l’Olimpia con uno Scola ispirato ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 78-79 Moraschini dalla lunetta gela OAKA. Grande vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e restate con OA Sport. 18 punti per uno straordinario Vlado Micov e 17 per Luis Scola. Al Pana non bastano i 23 di Calathes E’ una vittoria importantissima per Milano e che può segnare la svolta nella stagione dell’Olimpia. Ha vinto Milano una partita incredibile e con un finale da brividi. Decisivi due liberi di Riccardo Moraschini ad otto secondi dalla ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : ultimi cinque minuti di fuoco ad OAKA (68-67) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-67 BROOOOKS! TRIPLAAAA! Milano risorge da un momento bruttissimo. 68-64 MICOOOOV! Una tripla da campione. 68-61 Vola a schiacciare Wiley. Esplode OAKA. Il Panathinaikos è in pieno controllo ora. Mitoglu con una stoppata clamorosa su Rodriguez 66-61 Dentro anche il libero supplementare. Parziale di 9-0 del Pana, con Milano in crisi nera ora in attacco. 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (57-61) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e segna con il fallo di Scola. Settimo rimbalzo in attacco dell’americano. Timeout immediato di Messina. 63-61 Calathes alza la parabola e trova solo la retina. Infrazione di 24 secondi per Milano. 61-61 Ennesimo rimbalzo offensivo del Pana e Mitoglu segna facile al vetro. 59-61 Calathes brucia ancora la difesa milanese con la penetrazione. 0/2 in ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : grande equilibrio a metà terzo quarto (50-49) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-56 BROOOKS! TRIPLAAAA! Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 55-53 Fredette ancora in penetrazione a fare male alla difesa milanese. 53-53 Un solo libero per Tarczewski. 53-52 Dentro il libero supplementare di Fredette. 52-52 Fredette segna in penetrazione e trova anche il fallo di Roll. 50-52 Tripla di tabella clamorosa del Chacho Rodriguez. 50-49 PAZZESCO WILEY! Vola a rimbalzo e ...