Old Dirty Dogs – in uscita il fumetto a Lucca Comics & Games 2019

Fonte : nerdgate

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Oldè una autoproduzione nata per omaggiare l’Image anni novanta, i ragazzi della casa editrice ritengono che quel periodo sia stato epocale per la storia del, autori che provenivano da esperienze diverse hanno deciso di unirsi e realizzare le proprie opere, slegati dagli interessi e dalle motivazioni delle case editrici statunitensi. Tutti gli artisti coinvolti sono professionisti che lavorano per l’Italia, per la Francia e per Gli Stati Uniti e che hanno deciso di mettersi in gioco realizzando questocollettivo che vedrà la luce aand. Tutto nasce da Luca Frigerio e Federico Sabbatini una notte mentre parlavano su messenger, la mattina dopo contattarono subito Alessandra Delfino, Martina Fari e Marcello Iozzoli. Questi cinque sono i fondatori nonché il nucleo originale degli Old; ognuno mise a servizio la sua esperienza e ...

GonzoHiro : RT @MercatoC: #MCF | Venerdì 18/10 dalle 11:00 alle 22:00 non perdere il temporary speciale di Blues Barber e Proraso Firenze Italy! ? Fai… - AucielliC : RT @ABNorma46162365: Perché mi manchi un po' Dirty old town The Pogues - MercatoC : #MCF | Venerdì 18/10 dalle 11:00 alle 22:00 non perdere il temporary speciale di Blues Barber e Proraso Firenze Ita… -