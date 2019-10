Oggi si vota in Canada

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il primo ministro Justin Trudeau e il suo principale sfidante, Andrew Scheer (foto: SEAN KILPATRICK/POOL/AFP via Getty Images), 21 ottobre, i canadesi tornano alle urne dopo quattro anni per eleggere la Camera dei Comuni, cioè il principale ramo del parlamento del paese nordamericano, nonché l’unico elettivo, composto da 338 membri. Le elezioni sono un test importante per il primo ministro Justin Trudeau, dato che dal voto dipende la possibilità di vincere un secondo mandato e governare per altri quattro anni. Per essere certo della vittoria, Trudeau dovrebbe guadagnare almeno 170 seggi, la metà più uno di quelli presenti in parlamento, come aveva fatto nel 2015. I sondaggi lo danno però appaiato al suo sfidante, il leader del partito conservatore Andrew Scheer. Il declino di Trudeau Come sottolineano diversi osservatori, l’eventualità di una sconfitta era ...

