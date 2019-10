Nuovo decreto terremoto | stato di emergenza fino al 2020 e incentivi per chi fa impresa

Ex Ilva - il Nuovo scudo penale tolto dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

Decreto fisco - stop all’aumento delle tasse sulla fortuna : sostituito con un Nuovo rialzo del prelievo su slot e videolotteries : Salta l’aumento della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna‘, prevista nelle prime bozze del Decreto fiscale collegato alla manovra. Al posto delle maggiori tasse sulle vincite alla lotteria, al Gratta&Vinci e simili, la nuova bozza datata 16 ottobre prevede un ulteriore rincaro del prelievo erariale unico (Preu) applicato su slot e Vlt, che era già stato alzato con il Decreto Dignità. Da febbraio il prelievo sulle slot e new slot ...

Tra 1000 e 1500 euro il possibile Nuovo limite all'uso del contante nel Decreto fiscale : Il nuovo Decreto fiscale, il canonico atto collegato alla manovra finanziaria che reca disposizioni urgenti in materia di economia e finanza, sta per essere ultimato dal governo. Allo stato attuale il Decreto è ancora una bozza di cui il contenuto è stato già reso noto dalla nota agenzia di stampa Ansa e come calendario pare che il Decreto fiscale finirà sul tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì prossimo. Rispetto agli ultimi anni l'atto non ...

Il Nuovo candidato sindaco di Londra e il decreto rimpatri di Di Maio : La nostra ultimamente, malgrado l'apparente dinamismo, è noiosetta, quindi ci divertiamo, anche nelle cene del fine settimana, con la politica britannica. C'è un nuovo candidato, da indipendente (anche se ha un passato perfino ministeriale tra i conservatori), a sindaco di Londra. E' un personaggio

Migranti : presentato il Nuovo decreto interministeriale per i rimpatri sicuri : Alla Farnesina è stato presentato il nuovo decreto interministeriale Esteri-Giustizia-Interno per quanto concerne la questione dei Migranti. "Non credo che la soluzione sia di accoglierli tutti" ha affermato il capo della diplomazia italiana e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio. "La soluzione" prosegue il pentastellato "è dire: chi può stare qui deve essere redistribuito negli altri Paesi, chi invece non può non possiamo aspettare ...

Di Maio e il Nuovo decreto sui migranti : «Così funzioneranno i rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

Migranti - Di Maio : «Con Nuovo decreto riduciamo a 4 mesi i tempi di rimpatrio - 13 Paesi interessati» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Migranti - Di Maio : “Oggi Nuovo decreto - in quattro mesi si deciderà se una persona può restare o va rimpatriata” : “Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4 ha annunciato la presentazione di un provvedimento che dovrebbe accelerare le decisioni delle commissioni territoriali che valutano le richieste di protezione internazionale. “E’ una cosa che nasce dal concerto ...

Il Nuovo decreto sui rider mette tutti contro tutti : rider di Glovo a Torino (Getty Images) Di certo c’è che al tavolo delle negoziazioni arrivano tutti scontenti. La norma sui rider, i fattorini che fanno consegne a domicilio per app come Glovo, Deliveroo o Uber Eats, che l’ex ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha varato in extremis, prima della caduta del primo governo Conte, è un boccone amaro. Non piace ai fattorini che avevano organizzato le prime proteste contro le piattaforme, ai quali ...

Ambiente : tutti i bonus (e i malus) del Nuovo decreto Salva Clima : Slitta il decreto Clima: mancano coperture mentre sono vibranti le proteste di autotrasportatori e sindacati. Le proposte...

Rider - il Nuovo decreto legge punta a tutelarli. Peccato che su molti aspetti non prenda posizione : di Davide Bonsignorio* Il nuovo decreto legge 3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti Riders); su questi ultimi ...

Migranti : Steier (Lifeline) - 'Nuovo Governo abroghi subito Decreto sicurezza' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Il nuovo Governo abroghi al più presto il Decreto sicurezza". E' l'auspicio di Axel Steier, il responsabile della ong tedesca Lifeline, che nelle scorse settimane aveva salvato in mare un centinaio di naufraghi sulla nave 'Eleonore'. "Sono molto curioso di sapere come