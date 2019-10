Novara | la cena a base di nutrie fa il tutto esaurito ma la Asl la blocca | “È illegale”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Tagliatelle al ragù di nutria, nutria in salmì, formaggio, acqua e vino, ilper 10 euro. Era questo il menù di “Nutriamoci“, l’insolitatutta adi carne di nutria organizzata dalla Pro Loco di San Nazzaro Sesia, in provincia di, per il prossimo 23 ottobre i cui posti a tavola erano andati tutti esauriti in pochissimo tempo. Un successo inaspettato anche per gli organizzatori considerato che i piatti erano tutti adi quell’animale che spesso viene confuso con dei grossi ratti. La particolarità del menù oltre a tanti curiosi ha attirato però anche l’attenzione della Asl che è intervenuta e hato subito ladal momento che in Italia è illegale sia l’allevamento che la caccia di questi roditori. Gli ispettori hanno infatti chiesto agli organizzatori dell’evento quale fosse la provenienza della carne e come ...

