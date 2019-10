“Non è possibile!” Domenica In | Leonardo Pieraccioni lo confessa in diretta tv

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Se da una parte c’è Barbara D’Urso con le sue ossessive interviste alla ricerca del gossip, dall’altra c’è una padrona di casa senza dubbio più divertente, più simpatica e soprattutto meno caricaturale. Parliamo dellaa casa Rai. La sua grandiosa padrona di casa è la sempreverde Mara Venier che nell’ultima puntata ha iniziato la suaIn intervistando uno dei conduttori più amati della Rai, ovvero Carlo Conti. Come sempre lo spazio è stato riempito da ricordi, aneddoti ed rvm dedicati al personaggio televisivo, ma prima della fine dell’intervista non è mancato un siparietto che ha fatto scalpore sui social. Carlo Conti ha infatti chiamato in, ma l’attore ha deciso di replicare subito con una battuta: “Mi stai disturbando, sto guardando Barbara D’Urso”. Mara Venier a quel punto ha preso la palla al balzo per ricordare che l’appuntamento con ...

franciiscooo8 : ogni domenica non possibile una cosa del genere - maddalena2471 : @Nozucchero ?? quello che vorrei è un orizzonte non possibile, ecco perché non ha soluzione - PaoloPozzani : Se insistono nel progetto indipendentista, può solo finir male. La Costituzione spagnola non lo consente. Un Govern… -