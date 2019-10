Nicchi | «La Var room a Coverciano sarà una svolta»

Nicchi : “Ci accusano di non andare al VAR - poi - se ci andiamo - dicono che ci mettiamo troppo” : Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha parlato ai microfoni di “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento. Il tema sono i cori razzisti sentiti durante la partita Verona-Milan. “Spero che queste persone vengano punite in modo esemplare. Spero che vengano individuate per sanzionarne i comportamenti. Noi diamo tutta la nostra solidarietà nei confronti delle persone di colore che sono oggetto di queste schifezze, loro ...

Nicchi : “Quello su Mertens non è rigore. Il VAR non ha capito che c’era un errore - mi preoccupa” : “Quello su Mertens non è rigore. Il Var è intervenuto, ma non hanno capito che c’era un errore, questo mi preoccupa. Il problema era che il Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all’arbitro di campo di andare a rivedere le immagini”. Ospite alla Domenica Sportiva Rai, il presidente dell’Aia Marcello Nicchi commenta l’episodio di Fiorentina-Napoli che tanto ha fatto discutere e non ...

Nicchi : «Non era rigore su Mertens - errore anche del Var» : Alla Domenica Sportiva è intervenuto il numero uno degli arbitri Marcello Nicchi. Nicchi ha detto chiaramente che quello di Mertens a Firenze non è rigore. «Il Var è intervenuto ma non hanno capito che c’era un errore, ed è l’aspetto che mi preoccupa. Il Var non aveva immagini chiare, in quel caso avrebbero dovuto dire all’arbitro di andare a rivedere l’azione. Siamo molto amareggiati, il designatore deciderà se prendere ...

Nicchi : arbitri pronti per la nuova stagione - Var anche in Serie B : Nicchi: arbitri pronti per la nuova stagione, Var anche in Serie B. Squadra arbitrale della Serie A, capitanata da a Rizzoli, e Serie B da Morganti