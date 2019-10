Nicchi | gli arbitri stanno lavorando bene | De Ligt? non era rigore

Iva ZaNicchi : «Tornerò a All Together Now e al Grande Fratello con Malgioglio. Con Mediaset si parla di uno show dedicato alla mia carriera» : Iva Zanicchi Gli estimatori di Iva Zanicchi possono stare tranquilli: nei prossimi mesi, la cantante e conduttrice di Ligonchio continuerà infatti ad essere una costante fissa nei programmi in onda sulle reti Mediaset. Fiera dei suoi successi, la Zanicchi coltiva anche un importante sogno nel cassetto: la realizzazione di uno show per celebrare la sua lunga carriera, incominciata nei lontani anni ‘60. Dopo aver svelato, sulle pagine di ...

Razzismo - Nicchi : “Gli arbitri non cambieranno atteggiamento. A Koulibaly e Lukaku voglio esprimere la mia più profonda solidarietà” : Razzismo, Nicchi: “Gli arbitri non cambieranno atteggiamento”. Marcello Nicchi, presidente dell’ AiA, parla al Corriere dello Sport Razzismo, Nicchi: “Gli arbitri non cambieranno atteggiamento. A Koulibaly e Lukaku voglio esprimere la mia più profonda solidarietà”. Marcello Nicchi, presidente dell’ Associazione Italiana arbitri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Corriere dello ...

Nicchi : “Gli arbitri sono gli ultimi a sentire i cori perché devono seguire il gioco. Mettiamo i razzisti in galera” : Il Corriere dello Sport intervista il presidente dell’Aia Marcello Nicchi sul tema razzismo dopo quanto accaduto a Lukaku a Cagliari. Solo l’ultimo di una serie di episodi razzisti verificatisi nei nostri stadi. “Ci sono procedure che vanno applicate, procedure molto chiare stabilite dalla Figc, come la chiusura di determinati settori e di intere curve. Noi arbitri abbiamo una grande responsabilità nella gestione della gara, ma è utile sgombrare ...