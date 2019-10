Nel parco Disney arrestate due principesse | Cenerentola e Biancaneve | ecco cosa hanno

MotoGp – Sorrisi e abbracci Nel parco chiuso : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp del Giappone : Marquez e i due piloti del team SIC Petronas esprimono la propria soddisfazione nel parco chiuso per l’esito delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone Mancava solo la pole position in Giappone a Marc Marquez e lo spagnolo si è tolto anche questo sfizio, riportando in pole position la Honda a Motegi dopo un decennio. AFP/LaPresse Ennesimo colpo da maestro dello spagnolo, che precede le due Yamaha del team SIC Petronas, apparse ...

Formula 1 – Bottas euforico - Vettel arrabbiato e Hamilton di poche parole : le parole dei top-3 Nel parco chiuso di Suzuka : Le sensazioni dei primi tre classificati dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta consecutiva, è questo il risultato che balza più agli occhi dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Una gara strana, partita con l’errore della Ferrari in partenza e proseguita con l’ottimo ...

Bergamo : spacciavano Nel parco del Serio - arrestati : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti a Bergamo. Due uomini, 32 anni, originari del Marocco e senza fissa dimora, sono stati bloccati dai carabinieri all'interno del parco del Serio perché ritenuti responsabili dell'attività di spaccio. En

Pratica autoerotismo Nel parco davanti a due 15enni : denunciato : Pratica autoerotismo davanti a due ragazze di quindici anni e viene fermato. Così, un 34enne incensurato, della provincia di Pavia, è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono a sabato pomeriggio, all'interno del parco urbano Isola Carolina, a Lodi. Stando a quanto si apprende dalla testata giornalista online Il Giornale di Lodi, l'uomo avrebbe cominciato a toccarsi nelle parti alla presenza di due ...

MotoGp – La strategia di Marquez e la soddisfazione di Quartararo e Viñales : le parole dei top-3 Nel parco chiuso del Gp della Thailandia : Le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso del Gran Premio della Thailandia, tanta euforia per Marc Marquez Ottavo titolo per Marc Marquez in carriera, un trionfo quello del pilota spagnolo che si conferma campione del mondo vincendo il Gran Premo della Thailandia davanti a Fabio Quartararo e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Nono successo in stagione per il rider della Honda, capace di prendersi la gloria anche a Buriram, ...

Prato - spacciava Nel parco giochi : in manette 31enne nigeriano : L’uomo è stato arrestato grazie alla segnalazione anonima di un nonno. L’anziano era esasperato dalla presenza dello spacciatore nel parco dove si recava quotidianamente con la nipotina. Lo hanno preso con le mani nel sacco, i carabinieri della compagnia di Prato, mentre vendeva dell'eroina ad un 45enne italiano. L'episodio è avvenuto nei pressi di un parco giochi pubblico in località Mezzana nel comune toscano. L'africano, senza fissa dimora e ...

A Napoli la cultura è da buttare : centinaia di libri abbandonati Nel parco del Poggio : centinaia di libri abbandonati a terra e gettati nei wc, scaffali distrutti, tavoli rovesciati e porte scardinate. E' il desolante spettacolo dell'area lettura del Parco del Poggio, una...

Parco Nazionale della Majella capofila Nel progetto Life Streams : al via il primo meeting : La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale della Majella, si è svolto il primo meeting per l’avvio del progetto Life Streams (Life18 NAT/IT/000931 – Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams) che vede il Parco stesso nel ruolo di Ente capofila. L’obiettivo principale del progetto è il recupero e la conservazione della trota mediterranea (Salmo cettii o Salmo macrostigma), specie inserita in allegato II della ...

Napoli - parco MariNella a luci rosse : squillo e clienti Nella baracca : Un via vai di uomini che, a tutte le ore, entrano ed escono da una baracca sudicia e fanno i loro bisogni alla luce del sole. Tutto questo perché all?interno di quella capanna...

Ritorna “Story Riders” - dal 4 al 6 ottobre - a Torchiara - Nel parco Nazionale del Cilento : Ritorna Story Riders, la manifestazione giunta alla sua quinta edizione, con il patrocinio del Comune di Torchiara, della Provincia di

“Piantiamo un albero” : 25 nuovi arbusti Nel parco di Val Cannuta grazie al sostegno del Gruppo Servier in Italia : Roma – Venticinque nuovi alberi della macchia mediterranea impreziosiscono, da questa mattina, il Parco di Val Cannuta. È il risultato del progetto “Piantiamo un albero”, promosso dal Gruppo Servier in Italia, in partnership con il Municipio XIII Roma Capitale. La crescente consapevolezza relativa ai cambiamenti climatici, che impone la necessità di adottare iniziative di eco-sostenibilità, porta con sé anche il bisogno di guardare agli ...

Diabolik - l’appuntamento Nel parco per l’agguato e i tre cellulari da decriptare : Sul Messaggero la terza puntata del racconto della storia di Fabrizio Piscicelli. Diabolik, il capo ultrà laziale morto il 7 agosto per un colpo di pistola alla nuca. C’è il racconto dell’agguato e dei giorni successivi, già ampiamente trattati dalla stampa nelle ultime settimane. Prima di tutto l’agguato. Diabolik è stato ucciso mentre era seduto su una panchina nel parco romano degli Acquedotti. Il killer, travestito da ...

Report dal 1° Festival Internazionale della Cultura di Letino - Nel parco Nazionale del Matese : CASERTA – Il 13 settembre 2019 si è svolta a Letino, la bella e suggestiva cittadina dell’alto Matese in provincia

Monza - 27enne accoltellato Nel parco davanti ai bambini : è grave : Marco Della Corte Il drammatico episodio si è consumato davanti ad alcuni minorenni nel quartiere San Rocco, nonostante la ferita, il ragazzo è riuscito a raggiungere il parcheggio di un supermarket Un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato davanti a delle famiglie con dei bambini presso i giardini pubblici di Monza. L'episodio si è verificato in data 15 settembre 2019 nel quartiere San Rocco, al confine con Sesto San Giovanni, ...