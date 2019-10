Muore a 14 anni nell'ora di ginnastica

Uno studente di 14è morto mentre facevaa scuola, a Castelfranco Veneto (Treviso). Ha avuto un malore durante la lezione all'aperto e si è accasciato al suolo. Il 14enne era studente del primo anno in un istituto tecnico. Immediati i soccorsi degli insegnanti e del 118,che hanno tentato di rianimarlo. L'adolescente è arrivato in ospedale già morto. Era in cura per patologie collegate a una forma di epilessia.(Di lunedì 21 ottobre 2019)