MotoGp – Vinales sincero dopo il Gp del Giappone | “alla nostra moto manca troppa velocità

MotoGp : Valentino Rossi - le cause della crisi. Yamaha migliorata - ma Vinales e Quartararo sono lontani : Non è certamente un periodo felice per Valentino Rossi. Il nove volte Campione del Mondo sta inanellando ormai da parecchi mesi una serie di prestazioni decisamente sottotono e anche per un supereroe come lui il fattore anagrafico sembra aver preso, alla fine, il sopravvento. Difficile, se non impossibile, riuscire a comprendere fino in fondo tutte le cause di questo periodo buio del Dottore, anche se, superata la soglia dei quarant’anni, ...

VIDEO MotoGp - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Giappone 2019 : “Cercherò di partire forte per essere in lotta con i primi” : Maverick Vinales ha concluso in quarta posizione le qualifiche del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha vuole recitare un ruolo da protagonista in vista della corsa di domani, che dovrebbe essere su pista asciutta. Nel time-attack, invece, le condizioni erano umide e quindi non era semplice massimizzare la propria prestazione. Maverick, da par suo, ha mostrato ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGp - Viñales ‘in soccorso’ di Luca Marini : “sono intervenuto perché avrebbe perso il ginocchio alla prima curva” : Il pilota della Yamaha ha prima parlato delle qualifiche, per poi soffermarsi sulla situazione nata in pit-lane con Luca Marini Seconda fila per Maverick Viñales sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone, un risultato che lascia contento a metà lo spagnolo, che si sarebbe aspettato certamente qualcosa in più. Alessandro La Rocca/LaPresse L’exploit delle due Yamaha del SIC Petronas lo hanno sorpreso, relegandolo al quarto ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

MotoGp – Vinales non si sbilancia nonostante la prima giornata positiva a Motegi : “manca ancora qualcosa” : Vinales soddisfatto ma non troppo: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: a Motegi, oggi, ha dominato la Yamaha, con Vinales davanti a tutti al mattino e secondo nel pomeriggio. Sensazioni positive per lo spagnolo del team di Iwata, che però vuole ancora migliorare in ottica gara. “Io sono pronto perchè alla ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

MotoGp - Viñales fiducioso in vista del Gp del Giappone : “pista non adatta a noi - ma lotteremo per il podio” : Lo spagnolo ha analizzato l’ultimo Gran Premio in Thailandia e si è proiettato sul Giappone, dove si attende un buon risultato Un podio in Thailandia per ritrovare il sorriso, provando a proseguire su questa buona strada per chiudere al meglio la stagione. Maverick Viñales ha voglia di stupire a Motegi, anche se le caratteristiche della Yamaha non sembrano sposarsi al meglio con il circuito Giapponese: “le sensazioni sono molte ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Giappone 2019 : “Questa pista non si adatta a noi ma mi sento bene e lotterò per il podio” : Maverick Viñales si presenta al Gran Premio del Giappone 2019 con la consapevolezza di aver raggiunto una buona stabilità tecnica ed un’ottima costanza di rendimento dal punto di vista dei risultati nelle ultime settimane. L’iberico della Yamaha si sta trovando molto bene con la M1 in questo frangente della stagione ed è reduce da tre terzi posti nelle ultime quattro gare disputate che gli hanno consentito di portarsi in quarta ...

MotoGp – Vinales ottimista in vista del Gp del Giappone : “mi sento bene con la mia moto” : Vinales positivo e fiducioso in vista del Gp del Giappone: le parole dello spagnolo delal Yamaha alla vigilia della gara di Motegi Inizia il trittico asiatico: la MotoGp torna in pista a Motegi, dove domenica si corre il Gp del Giappone. Prima gara da campione del mondo per Marquez, che non ha intenzione di dormire sugli allori, pronto a portare in Honda anche i titoli Costruttori e Team. Reduce dal terzo posto in Thailandia, Vinales vuole ...

MotoGp – Vinales avverte la Yamaha - futuro incerto per lo spagnolo : “ognuno sceglierà ciò che reputerà meglio per sè” : Maverick Vinales più sincero che mai: lo spagnolo lancia un avvertimento alla Yamaha sul suo futuro nel team La Yamaha non riesce a brillare ormai da qualche stagione e i piloti iniziano a sentire il peso della frustrazione. Rossi e Vinales stanno vivendo delle stagioni fatte di alti e bassi, ma senza ottenere le soddisfazioni sperate, senza battagliare e senza le speciali vittorie a cui erano abituati fino a poco tempo fa. Alessandro La ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : una Yamaha a tre velocità. Quartararo vola - Vinales intermittente - Rossi lento. Le cause : Negli ultimi campionati la Yamaha ha saputo essere vincente, deludente o sufficiente. Nelle due annate che sono state disputate, invece, è assomigliata molto di più ad un rompicapo di difficile soluzione, anzi quasi impossibile. Se poi, un anno fa, la M1 era una moto impossibile da guidare per tutti, nel 2019 il prodotto di Iwata ha aggiunto uno step ulteriore di difficoltà, cambiando completamente il suo rapporto con i piloti nel corso della ...