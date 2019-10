MotoGP | Valentino Rossi | le cause della crisi Yamaha migliorata | ma Vinales e Quartararo

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - le cause della crisi. I 5 motivi per cui il Dottore vive il momento più nero della carriera : Una pessima qualifica, lontanissimo dai tre compagni di squadra. Una partenza da dimenticare che lo ha retrocesso ulteriormente nella pancia del gruppo costringendolo alle spallate e al traffico. Un passo discreto ma non eccezionale che non gli ha permesso di reagire. Una scivolata finale che suggella il tutto. Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP di Valentino Rossi è stato tutto questo, un agglomerato di “insuccessi” che lo ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avremmo bisogno di più velocità” : Valentino Rossi chiude nella sabbia di curva 1 il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Un ennesimo brutto risultato per il “Dottore” che prosegue nella sua battaglia personale contro la sua M1 e in uno dei campionati più negativi da quando corre nella massima serie. Al termine della gara ha analizzato la sua situazione toccando diversi punti importanti. Andiamo ad ascoltare con attenzione il suo punto di vista sulla sua crisi ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - è un tunnel senza fine. Gara anonima - poi la caduta : prosegue una stagione da incubo : Zero punti a Motegi e zero soddisfazioni. Un Giappone da dimenticare, un Giappone da cestinare per Valentino Rossi quello che si è prefigurato nel weekend mondiale della MotoGP. Il “Dottore” dà seguito alla crisi e la cura contro i propri mali è lontana dall’essere trovata. No, non ci siamo Valentino e questo fine settimana è forse il punto più basso. Sì perché, pur nelle lodevoli intenzioni di cambiare qualcosa (frenata a due ...

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

MotoGP – Il momento difficile e lo scambio con Hamilton - Valentino Rossi svela : “stanno cercando di organizzare questa giornata” : Valentino Rossi sincero dopo il Gp del Giappone: le parole del Dottore dopo la caduta di Motegi Weekend del Giappone amarissimo per Valentino Rossi: il Dottore ha terminato la sua gara in anticipo, dopo una partenza difficile, dalla 10ª casella in griglia, a causa di una caduta a 4 giri dal termine. Il weekend di gara di Motegi non è stato soddisfacente per il Dottore, che ai microfoni Sky ha così commentato la situazione: “sono ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non eravamo veloci e ho commesso un errore” : Una domenica da dimenticare per Valentino Rossi. Il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, ha riservato zero soddisfazioni: qualifiche negative e caduta in gara, lontano dalle posizioni di vertice. Un momento molto difficile per il “Dottore” che continua ad essere il pilota più in difficoltà sulla Yamaha, non trovando delle soluzioni ai suoi problemi di feeling, soprattutto nella resa della gomma ...

MotoGP – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi : il Gp del Giappone termina con una caduta : Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in Gara. A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare ...

MotoGP – Marquez davanti a tutti nel warm up - migliora Valentino Rossi [TEMPI] : Marquez davanti a tutti nel warm up del Gp del Giappone: lo spagnolo ancora una volta meglio delle Yamaha E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: a piazzarsi davanti a tutti è stato un ottimo Marc Marquez, che ancora una volta si è lasciato alle spalle una Yamaha del team Petronas, quella di Quartararo, seguito da Rins. Quarto invece Morbidelli che in gara partirà dal secondo posto, seguito dalle ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - ora serve il cuore. Una rimonta d’orgoglio per dare un calcio alla crisi : La stagione di Valentino Rossi si sta rivelando sempre più complicata e critica, il Dottore è reduce da due ottavi posti tra Aragon e Thailandia e non sale sul podio addirittura dal GP degli USA (secondo ad Austin, era la terza gara dell’anno). Il centauro di Tavullia fatica a ingranare in sella alla sua Yamaha e paga dazio nei confronti dei compagni di marca che sono decisamente più performanti di lui: Fabio Quartararo è letteralmente ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non sono stato perfetto - domani sarà fondamentale la scelta delle gomme” : Decimo posto. Quarta fila. Non il risultato che Valentino Rossi sognava dalle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, confidava in una prestazione migliore dopo i buoni segnali messi in mostra nella giornata di venerdì. La pioggia ha scombinato un po’ i piani di lavoro, ma nel complesso il sabato di Motegi non è da buttare secondo il nove volte campione del mondo, come conferma ai ...