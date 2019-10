MotoGp | si vola subito a Phillip Island dopo Motegi | ORARI e DIRETTE TV di conferenza

MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : una Yamaha a tre velocità. Quartararo vola - Vinales intermittente - Rossi lento. Le cause : Negli ultimi campionati la Yamaha ha saputo essere vincente, deludente o sufficiente. Nelle due annate che sono state disputate, invece, è assomigliata molto di più ad un rompicapo di difficile soluzione, anzi quasi impossibile. Se poi, un anno fa, la M1 era una moto impossibile da guidare per tutti, nel 2019 il prodotto di Iwata ha aggiunto uno step ulteriore di difficoltà, cambiando completamente il suo rapporto con i piloti nel corso della ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Quartararo vola - prova di forza delle Yamaha : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 si è conclusa con il francese Fabio Quartararo davanti a tutti a testimonianza di uno stato di forma eccezionale. In generale è stata la Yamaha a ben figurare con una prova di squadra di ottimo livello con Maverick Vinales secondo, Franco Morbidelli quarto e Valentino Rossi quinto nelle FP2. Terzo Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta in mattinata ma dotato di un ...

MotoGp – Petrucci vola a Buriram pieno di motivazione : “voglio assolutamente cambiare la situazione” : Danilo Petrucci a Buriram per ritrovare il feeling della prima metà di stagione: le sensazioni del ternano della Ducati alla vigilia del Gp della Thailandia La Ducati vola in terra asiatica, dove inizia il tour extra europeo della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà il Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram ed il team di Borgo Panigale vorrà ottenere il miglior risultato possibile. Reduce da alcune gare deludenti, Danilo ...

MotoGp - si vola in Asia per il Gran Premio della Thailandia : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Dopo una settimana di pausa, il circus della MotoGp torna in pista per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento in calendario Una settimana di pausa e via di nuovo in pista per i piloti di MotoGp, che lasciano l’Europa per trasferirsi in Asia per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento del calendario mondiale. Sul circuito di Buriram Marc Marquez potrebbe già confermarsi campione del mondo, ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : analisi prove libere. Le Yamaha crescono - Marc Marquez vola - Ducati dove sei? : Se la Yamaha sorride, Marc Marquez lo fa ancora di più. La scuderia di Iwata conclude la FP2 del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, con una splendida tripletta con Maverick Vinales che precede Valentino Rossi e Fabio Quartararo, per una risposta importante su una pista nella quale spesso ha faticato. Ma, ad ogni modo, il campione del mondo sembra comunque di un altro pianeta. Il portacolori della Honda, infatti, dopo aver fatto segnare un ...

MotoGp - Alex Rins in volata batte Marc Marquez. Valentino Rossi quarto : Alex Rins ha vinto al fotofinish il Gran Premio di Gran Bretagna per la classe MotoGp davanti a Marc Marquez, superato all’ultima curva sul rettilineo finale. Completa il podio Maverick Vinales, terzo con la Yamaha davanti al compagno di squadra Valentino Rossi. È terminata alla prima curva invece l

VIDEO MotoGp - Alex Rins : sorpasso cosmico all’ultima curva su Marquez! Vince il GP Gran Bretagna in volata : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019 grazie a un superlativo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva del circuito di Silverstone. Il centauro della Suzuki è uscito benissimo e ha aperto il gas riuscendo a beffare l’alfiere della Honda per appena 13 millesimi, perdendo così negli ultimi metri come era già successo due settimane fa in Austria per opera di Andrea Dovizioso. Alex Rins ha raccolto la seconda vittoria ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : analisi prove libere. La Yamaha vola - la Honda risponde - la Ducati insegue : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP? Senza alcun dubbio di non fidarsi troppo delle parole della vigilia di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, nella conferenza stampa di ieri aveva sottolineato come in questa occasione non partisse tra i favoriti e che altri sarebbero stati i piloti da battere. Come ha risposto in pista, dunque, il portacolori della Honda? Semplicemente ...