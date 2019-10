Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Lenon sono delle migliori a Phillip Island per ildel 25-27 ottobre quando si correrà il GP d’, tappa del Mondiale. C’è il concreto rischio di un’acquazzone in questa amena località dove siamo nel cuore della primavera e la possibilità di temporali e piovaschi è molto elevata. Si dovrebbe già partire in salita con delle prove libere su pista bagnata, a essere compromessa sembra essere soprattutto la qualifica visto che si parla anche di un 60% di probabilità di, per la gara di domenica ci si assesta invece attorno al 20% e i piloti potrebbero anche scamparla. In queste condizioni incerte il grande favorito è sempre Marc Marquez, il Campione del Mondo è in grado di vincere in qualsiasi situazione e punta all’ennesima vittoria stagionale. I suoi principali avversari sembrano essere Maverick Vinales e Fabio ...

AngyFra89 : RT @dianatamantini: MOTOGP - Michelin all'appuntamento australiano con gomme apposite per il tracciato di Phillip Island. In programma anch… - OA_Sport : MotoGP, GP Australia 2019: le previsioni meteo. La pioggia può rovinare il weekend a Phillip Island - dianatamantini : MOTOGP - Michelin all'appuntamento australiano con gomme apposite per il tracciato di Phillip Island. In programma… -