MotoGp | dal futuro di Lorenzo al rinnovo di Marquez | il presidente della HRC esce allo

MotoGp - GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante su Canet - ora potrà amministrare : Dopo un lunghissimo testa a testa sul filo dei nervi e dell’equilibrio, il Campionato Mondiale Moto3 2019 forse è arrivato ad un punto di svolta quasi definitivo. Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio del Giappone 2019 ed è ora ad un passo da un titolo iridato che potrebbe arrivare già tra una settimana a Phillip Island nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Aron Canet (clicca qui per tutte le ...

MotoGp - Marquez vince anche in Giappone. Terzo Dovizioso - Rossi cade a quattro giri dal termine : Pole e trionfo in gara. Fine settimana perfetto per Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio del Giappone, classe Motogp, 16° appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo ...

VIDEO MotoGp; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “Sono andato in riserva di benzina a un giro e mezzo dalla fine” : Lo spagnolo della Honda Marc Marquez ha infilato nel GP del Giappone 2019 di MotoGP la quarta vittoria consecutiva. Per l’ennesima volta, tranne che per pochi metri durante il primo giro quando è stato sopravanzato dal francese Fabio Quartararo poi giunto in seconda posizione, il campione del mondo ha dominato per tutta la corsa, senza mai far avvicinare i rivali. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Tito Rabat partirà dalla pit-lane - penalizzato di cinque secondi : Tito Rabat partirà dalla pit-lane in occasione del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo è caduto durante le prove libere 3 e non ha poi preso parte alle qualifiche a causa di un colpo rimediato a una mano. Il centauro della Ducati dovrà anche scontare una penalità di cinque secondi perché sulla sua Desmosedici è stato montato il sesto motore stagionale, uno in più rispetto ai cinque concessi dal regolamento e tra ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “la seconda fila era alla portata - credo che siamo fuori dalla lotta per il podio” : Non proprio una giornata positiva per il ternano, costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto sulla griglia di partenza Giornata non proprio positiva per Danilo Petrucci in Giappone, il ternano chiude in ottava posizione le Qualifiche a Motegi, condizionando non poco la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati non si arrende, ma mastica amaro ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “la seconda fila si poteva fare, ma sono ...

Superbike - Jonathan Rea : “Ho saputo dividere l’uomo dal pilota! In MotoGp? Mai dire mai e Valentino Rossi esempio di longevità” : Se Marc Marquez è il “Cannibale” della MotoGP, allo stesso modo Jonathan Rea lo è per la Superbike. Il nord-irlandese, in sella alla Kawasaki, ha conquistato la quinta “corona” consecutiva della categoria delle derivate di serie su due ruote, confermando il proprio status di leader. Dopo un inizio non facile, dominato dallo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista (11 vittorie), Rea ha avuto il merito di non lasciarsi ...

MotoGp – Crutchlow dalla parte di Lorenzo - ma non tradisce la Honda : “concordo con Jorge - ma…” : Cal Crutchlow dà ragione a Jorge Lorenzo: le parole del britannico della LCR Honda sulla situazione in casa Honda La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove avrà inizio il trittico asiatico. La Honda torna in casa fresca dalla vittoria del titolo Mondiale di Marc Marquez, ma adesso deve concentrarsi anche sui suoi altri piloti in modo tale da permettergli di essere competitivi nella prossima stagione. AFP/LaPresse Lorenzo si è ...

MotoGp – Marquez - il record e gli idoli a cui ispirarsi : “15 Mondiali? Quasi impossibile - ma se penso a Nadal e Messi…” : Dopo aver vinto l’ottavo Mondiale, Marc Marquez pensa al record di 15 di Giacomo Agostini: primato complicato da eguagliare, ma lo spagnolo si ispira a Nadal e Messi, campioni in grado di superare i propri limiti A Buriram Marc Marquez ha avuto la certezza matematica di essere, nuovamente, campione del mondo di MotoGp. Un titolo che sentiva già suo da tempo, ma che al termine del Gp della Thailandia lo ha fatto entrare una volta di ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Lorenzo Dalla Porta - è uno strappo fondamentale! 22 punti da gestire su Canet per il sogno iridato : Il Mondiale Moto3 2019 continua a regalare emozioni e colpi di scena ad ogni singolo appuntamento e quest’oggi il Gran Premio di Thailandia potrebbe aver indirizzato la lotta per il titolo iridato verso la Toscana. Lorenzo Dalla Porta infatti ha allungato notevolmente nella classifica generale del Mondiale riPortandosi a +22 sul primo inseguitore Aron Canet e addirittura a +43 su Tony Arbolino, un margine di sicurezza imPortante ma ancora ...

MotoGp - Andrea Dovizioso GP Thailandia 2019 : “Per domani siamo messi meglio - dipenderà molto dalla partenza” : Dopo aver svettato sul bagnato delle FP3, Andrea Dovizioso si è classificato in settima posizione nelle qualifiche del GP della Thailandia 2019 della MotoGP in corso di svolgimento a Buriram. Il forlivese scatterà dalla terza fila nella corsa in programma domani alle ore 09:00 italiane e sarà costretto ad una rimonta simile a quella terminata con successo ad Aragon se vorrà arrivare davanti a Marquez e tenere aperto matematicamente ancora per un ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Buriram : Dovizioso straccia tutti con le slick - Valentino Rossi fuori dalla top ten : Al termine della terza sessione accorciata per alcuni lavori svolti sul circuito, il pilota della Ducati segna il miglior tempo davanti a Morbidelli e Rins Andrea Dovizioso domina la terza sessione di prove libere, grazie all’azzardo di montare le gomme slick sulla pista resa umida dalla pioggia del mattino e andatasi via via asciugandosi. Il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:36.250, precedendo di oltre otto decimi il ...

MotoGp – Petrucci ottimista : “fuori dalla top 10 per qualche millesimo - ma posso rientrare fra i migliori 5” : Danilo Petrucci chiude 11° le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota Ducati crede comunque di avere delle buone possibilità per finire in top 5 Fuori dalla top 10 per qualche millesimo, l’11° posto lascia l’amaro in bocca a Danilo Petrucci. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo le Fp2 del Gp della Thailandia, il pilota Ducati fa il punto della situazione spiegando comunque di avere delle buone chance di finire fra i ...

MotoGp - Quartararo sorpreso da Marquez : “è andato in ospedale e al primo giro delle FP2 era già primo” : Il pilota francese ha prima commentato l’esito della sua giornata di prove libere, soffermandosi poi sulla caduta di Marc Marquez Si è conclusa positivamente la prima giornata di prove libere di Fabio Quartararo, capace di piazzarsi al primo posto al termine delle FP2 davanti a Viñales e al compagno di squadra Morbidelli. AFP/LaPresse Una prestazione convincente quella del francese, riuscito a migliorare il proprio feeling con la ...

MotoGp – Dalla vittoria di Marquez ad Aragon alle difficoltà di Lorenzo - Puig ammette : “va trovata una soluzione” : Puig sincero dopo il Gp di Aragon: il commento del team principal Honda sulla vittoria di Marquez e sulle difficoltà di Jorge Lorenzo Marc Marquez stratosferico ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico senza mai sentirsi sotto pressione per la vicinanza dei rivali, dominando la gara sin Dalla partenza fino al traguardo finale. Un successo che permette a Marquez di giocarsi in Thailandia il primo match point e ...