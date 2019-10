Morariu | CIO | ecco perché abbiamo scelto Milano-Cortina È successa una magia | in

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Octavian, è membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e presidente della Commissione CIO di Valutazione per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nei giorni scorsi è stato ospite del Festival Dello Sport di Trento https://www.ilfestivaldellosport.it/it/ospiti/octavian-. Un’occasione per parlare non solo delle Olimpiadi 2020, ma anche del futuro dello sport. Olimpo2026 ospita questo intervento. Come membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), sono veramente impressionato dal binomio di sport e innovazione visti a Trento in occasione del Festival dello Sport. Posso intravedere alcune radici sportive nell’Universiade Invernale Trentino 2013. E la mia impressione è che l’Universiade sia stato un punto di inizio per ciò che sta succedendo. Ho vistato lo Sport Tech District de Il Festival dello Sport, uno ...

