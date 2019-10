Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 è il nuovissimo annuncio di Milestone

Milestone annuncia Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 : Milestone, uno dei principali sviluppatori di giochi di corse al mondo, e Feld Entertainment, Inc., il leader mondiale nella produzione e presentazione di spettacoli in tournée dal vivo ed eventi motoristici per famiglie, sono lieti di annunciare Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3. L’ultimo capitolo del realistico videogioco Supercross più amato, disponibile in tutto il mondo il 4 ...