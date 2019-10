Milano | domani sera occhi al cielo per vedere i detriti spaziali illuminati

Allerta Meteo Lombardia : domani a Milano attivo il Coc e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 di domani, domenica 20 ottobre, sino alle 18 di lunedì 21 ottobre. Lo riporta il Comune specificando che la disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Allerta Meteo Milano : maltempo dalle prossime ore - domani attivato il Coc : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 12 di domani, martedì 15 ottobre, fino alla mezzanotte di mercoledì 16 ottobre. La disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione ...

Ciclismo – Domani la 100ª Milano-Torino : ufficializzato l’elenco dei partenti : Al via il neo Campione del Mondo Pedersen con Bernal, Valverde e Fuglsang tra i più attesi. La corsa verrà trasmessa in diretta nei cinque continenti ufficializzato l’elenco dei partenti della 100esima edizione della Milano-Torino NamedSport, la più antica Classica ciclistica al mondo la cui prima edizione risale al 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, in programma Domani 9 ottobre. Tra i nomi di spicco il neo ...

Morte Giorgio Squinzi - domani l’apertura della camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

Governo : Conte domani a Milano e venerdì ad Assisi : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà domani a Milano, alle 10.30, all’Assemblea generale di Assolombarda, Teatro alla Scala. venerdì 4 ottobre il premier sarà ad Assisi, alle 10, per la festa di San Francesco Patrono d’Italia. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.L'articolo Governo: Conte domani a Milano e venerdì ad Assisi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milano : da domani vietato ingresso Area B per veicoli diesel Euro 4 (3) : (AdnKronos) - Dallo scorso luglio si sta lavorando all'installazione delle telecamere. A oggi ne sono state collocate dieci che sono in fase di collegamento e configurazione. Queste telecamere sono collocate in via Corelli, Camillo e Otto Cima, Rubattino, Caduti di Marcinelle, Monneret de Villard, C

Milano : da domani vietato ingresso Area B per veicoli diesel Euro 4 (2) : (AdnKronos) - Il divieto attivo da domani interessa circa 26.300 veicoli diesel Euro 4 senza Fap immatricolati trasporto persone nel territorio del Comune di Milano e circa 74.300 veicoli immatricolati nell'Area della Città metropolitana. Le stime sono basate sulle immatricolazioni Aci del 31 dicemb

Milano : da domani vietato ingresso Area B per veicoli diesel Euro 4 : Milano, 30 set. (AdnKronos) - Da domani, martedì 1 ottobre, in Area B a Milano è vietato l'ingresso ai veicoli diesel Euro 4. Si tratta del secondo step del provvedimento anti inquinamento attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, esclusi i festivi, avviato lo scorso 25 febbraio e

La Corporate Diplomacy al centro dell’incontro di domani all’Oasi 2030 di Milano : Un nuovo appuntamento all’Oasi 2030 di Milano, il giardino nel centro di Milano, gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, creato per parlare di scienza, ambiente, comunicazione, Lunedi` 30 settembre, alle ore 18, si parlerà di Racconti di Corporate Diplomacy. Si tratta della presentazione del volume Corporate Diplomacy. Perche´ le imprese non possono piu` restare politicamente neutrali (Egea Editore). Intervengono Vittorio Cino (European ...

Aereo caduto a Orio al Serio : vigili del fuoco da Milano per la rimozione - domani i funerali della ragazza : Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell’Aero Club Bergamo, ricoverato in seguito all’incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suo Aereo da turismo Mooney M20k, nel quale è morta la figlia 15enne Marzia Mecca. La gemella di Marzia, Silvia, e la sorella maggiore, Chiara, sono ricoverate a Milano e Bergamo. Questa mattina è iniziata la rimozione dell’Aereo da turismo dall’Aero club ...

Street Show Quattroruote - Vi aspettiamo domani a Milano! : Non prendete altri impegni per domenica 15 settembre. Perché vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per quella che si annuncia come unaltra grande festa dei motori, dopo quella dello scorso anno. Dalle nove del mattino alle nove di sera, senza sosta e per tutta o quasi la lunghezza di una delle più importanti arterie commerciali della città lombarda, Quattroruote Street Show vi permetterà di soddisfare la vostra passione per le auto, da ...

Domani - 1 settembre - riaprirà il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano : Domani, domenica 1 settembre, riaprirà il tratto tra le fermate Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano. Il tratto, che comprende anche le fermate di Piola e Lambrate, è rimasto chiuso per tutto agosto a causa dei lavori per