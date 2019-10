Migranti | 50 persone sbarcate a Santa Maria di Leuca

Migranti - nuovi sbarchi sulle coste del Salento : intercettata barca a vela con 50 persone a bordo - ci sono anche 19 minori : In Salento continuano gli sbarchi di Migranti. Intorno alle 6 di lunedì, una barca a vela con a bordo 50 persone, tra le quali si contano anche 19 minori, di cui 18 non accompagnati, è stata intercettata da Guardia di Finanza e Guardia Costiera al largo di Santa Maria di Leuca e portata in porto per permettere lo sbarco. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i due scafisti, anche loro a bordo del mezzo, sono stati individuati dalle forze ...

Migranti - sbarco autonomo a Lampedusa : 57 persone arrivate nella notte - anche tre minori : Proseguono gli sbarchi autonomi sia a Lampedusa che in Sardegna. In particolare sull'isola siciliana sono approdati nella notte 57 Migranti che i carabinieri hanno individuato sulla terraferma, mentre cercavano di raggiungere il centro dell'isola. Tra di loro ci sono anche tre minorenni. Continuano gli sbarchi anche nel Sud della Sardegna.Continua a leggere

Migranti - barca in difficoltà nel Mediterraneo con 50 persone a bordo - tra cui 5 bimbi : La barca in difficoltà si trova in acque maltesi, con 50 persone a bordo, fra cui dieci donne e cinque bambini. Alarm Phone, il call center per i Migranti, ha allertato La Valletta, ma l'appello è rimasto inascoltato. "Esigiamo che le autorità di Malta agiscano subito!", hanno scritto i volontari su Twitter.Continua a leggere

Migranti - Ocean Viking soccorre 104 persone : tra di loro due bambini e 40 minori : La nave Ocean Viking, delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso al largo delle coste libiche 104 Migranti. Tra di loro ci sono anche dieci donne con due bambine e, in totale, i minori a bordo sono 40. Il salvataggio in mare è avvenuto a 50 miglia nautiche dalla costa libica.Continua a leggere

Migranti - attracca a Taranto la Ocean Viking : sbarcate 176 persone : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha attraccato al porto di Taranto, per lo sbarco dei 176 Migranti soccorsi due giorni fa in due distinte operazioni a una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui quattro incinte, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura di Taranto ha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi. I Migranti saranno ...

Migranti - 172 persone arrivano nella notte a Lampedusa - soccorse da motovedette italiane : nella notte 172 Migranti sono sbarcati a Lampedusa, dopo essere stati soccorsi da motovedette italiane. I naufraghi si trovavano a circa 35 miglia nautiche a sud ovest dell'isola, in zona Sar maltese, e a bordo di un barcone in stato di difficoltà. Quando le autorità di La Valletta hanno negato lo sbarco, le unità italiane hanno preso la rotta di Lampedusa.Continua a leggere

Migranti - barcone con 180 persone a bordo soccorso da motovedette italiane in zona Sar maltese : I trafficanti tornano a utilizzare le imbarcazioni di legno con centinaia di persone a bordo. Partenze a ripetizione: La Valletta impegnata in altri interventi

Migranti - vasto incendio fuori dal centro di accoglienza dell’isola greca di Samos : 5mila persone evacuate : Oltre 5mila Migranti sono state evacuati dopo che ieri sera un incendio è divampato alle porte del centro di accoglienza dell’isola greca di Samos, uno dei primi approdi in Europa per chi arriva da Medio Oriente. Secondo le prime ricostruzioni della stampa greca, il rogo è legato a scontri tra profughi iniziati nel pomeriggio: otto persone sono state portate in ospedale. Da tempo le organizzazioni umanitarie denunciano il sovraffollamento ...

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per Migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

"Migranti - penso alle persone". Firenze premia il buonista Richard Gere : L'attore americano riceve le chiavi di Firenze a Palazzo Vecchio: "Io non mi preoccupo della politica, mi preoccupo delle persone. L'importante è seguire sempre gli impulsi umani positivi". I Curdi? Mi vergogn Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/14/Richard-Gere-a-Firenze-non-mi-preoccupo-di-politica-ma-delle-persone-i-curdi-mi-vergogno-di-trump/"Migranti, penso alle persone"Firenze ...

Migranti - Ocean Viking cerca un porto sicuro per 176 persone : La nave Ocean Viking è alla ricerca di un porto sicuro dopo aver tratto in salvo 176 persone in due diverse operazioni al largo della Libia.Dopo aver soccorso un gommone in difficoltà con a bordo 74 Migranti, ieri mattina la nave di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è stata avvisata dalle autorità libiche della presenza di un'imbarcazione in difficoltà e nel primo pomeriggio di ieri altre 102 persone sono state soccorse e accolte a ...

Migranti : Tunisia blocca barcone con 110 persone diretto in Italia : La Guardia Costiera della Tunisia ha impiegato otto motovedette nella notte tra venerdì e sabato per fermare un peschereccio con 110 Migranti a bordo partito dalle coste di Sfax e diretto verso quelle dell'Italia. La notizia è stata diffusa dal ministero dell'Interno tunisino tramite una nota stampa che sottolinea di aver ricevuto segnalazione da parte dell’intelligence sulla partenza verso le coste Italiane di un peschereccio con 110 ...

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotpsot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...