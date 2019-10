Migliora ancora il OnePlus 7T | la fotocamera in notturna viene esaltata

VIDEO Franco Morbidelli MotoGP - GP Giappone 2019 : “Weekend positivo per noi ma dobbiamo ancora capire dove Migliorare” : Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio del Giappone 2019 in sesta posizione, non riuscendo a confermare totalmente la velocità messa in mostra in qualifica. Il romano della Yamaha Petronas, scattato dalla seconda casella in griglia, ha disputato una corsa in linea con le prestazioni messe in mostra a partire da Silverstone pagando dazio nella seconda parte di gara a causa del calo della gomma posteriore. Di seguito il VIDEO con le ...

Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative. "In condizioni miste ero davvero in ...

OnePlus 7T, il nuovo e interessante smartphone lanciato dal popolare brand cinese lo scorso 26 settembre per subentrare al poco entusiasmante OnePlus 7 e provare a rilanciare l'appellativo di "flagship killer", ha iniziato a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software che introduce la OxygenOS 10.0.3 e porta una serie di miglioramenti per la fotocamera e non solo.

Programma del venerdì completato per la Ferrari a Sochi, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno chiuso rispettivamente al 2° e 5° posto. Per i due il lavoro si è concentrato inizialmente sulla messa a punto delle vetture e la verifica del pacchetto aerodinamico introdotto a Singapore su una pista molto diversa come quella di Sochi.

Un inizio di fine settimana migliore non poteva esserci per il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha disposto davvero a piacimento dei rivali con la sua Mercedes nelle prove libere del GP di Singapore di F1. Solamente l'incidente del compagno Valtteri Bottas nel mezzo del suo giro lanciato in FP1 gli ha impedito di dominare tutta la giornata, ma il divario con gli avversari pare veramente elevato soprattutto sul passo.

La stagione da incubo di Jorge Lorenzo non sembra voler cambiare faccia neanche a Misano. L'iberico cinque volte campione del mondo, reduce da un lungo periodo di inattività per infortunio, è tornato a gareggiare in MotoGP a Silverstone cercando di ritrovare confidenza con la sua Honda. L'ex pilota di Yamaha e Ducati sta facendo molta fatica anche a Misano come dimostra il 18° posto in qualifica a tre decimi di ritardo dal pass per la Q2.

Valentino Rossi chiude il suo venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP con fiducia ma, contemporaneamente, con la consapevolezza che ci sarà ancora del lavoro da svolgere sulla sua moto. Il quarto tempo finale permetterebbe un accesso facile alla Q2 di domani ma, come spiega lo stesso "Dottore", mancano ancora dettagli da sistemare sulla sua M1 che, per il momento, ha provato tutti i pezzi nuovi portati a Misano.

La Nazionale italiana Under 21 ha conquistato una grande vittoria, battendo il Lussemburgo 5-0 nella prima sfida di qualificazione per l'Europeo 2021. Al Patini'di Castel di Sangro la squadra di mister Nicolato si impone già nel primo tempo con le reti di Locatelli e Kean, entrambi su rigore. Tuttavia, il match sarà chiuso definitivamente durante il secondo tempo, grazie alle palle gol di Sottil, Tumminello e Scamacca.

"Da quando sono state avviate azioni per il risanamento dell'aria di Aosta la situazione è cambiata. Oggi Aosta è una delle città con la migliore qualità dell'aria. Bisogna comunque continuare a tenere alta l'attenzione sul fenomeno Smog". Lo ha detto l'assessore all'ambiente di Aosta, Delio Donzel, intervenendo durante la presentazione dell'edizione 2019 della Giornata europea 'In città senza la mia auto'.

Le piogge favorevoli nelle aree agricole Siriane e il migliore stato di sicurezza generale, hanno incrementato i raccolti rispetto all'anno scorso, ma l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari sta mettendo a dura prova molti Siriani, ha rilevato un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto dell'ultima missione di valutazione dello stato delle coltivazioni e della sicurezza alimentare (Crop and Food Security Assessment Mission - CFSAM) in Siria.

Una recidiva aziona depressionaria centrata sull'area ionica continua a favorire temporali sull'estremo sud dello Stivale mentre una temporanea rimonta anticiclonica interessa le regioni Centro settentrionali portando sole e temperature ancora pienamente estive. Nell'arco delle prossime ore cambierà davvero poco, rovesci e temporali anche forti saranno ancora presenti tra Sicilia e Calabria mentre un sole estivo continuerà a splendere al Centro Nord.

A distanza di qualche giorno dal rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1.0.193 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro per gli smartphone arriva un nuovo update