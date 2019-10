Mfe | il blitz del magnate Kretinsky Avanza il polo tv di Berlusconi jr

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Mediaset in allungo a Piazza Affari, dopo la notizia, giunte venerdì a mercati chiusi, dell'ingresso con una quota di poco superiore al 4% di Danielin ProSibienSat.1.è uno dei giovani magnati della repubblica Slovacca, fidanzato con la figlia di Petr Kellner e socio in affari con Patrik Tkac e lo scorso anno fece parlare di sè avendo rilevato il 49% di Le Monde e varie testate del gruppo Lagardere in Francia. Vicino ai leader sovranisti del patto di Visengrad, sembra condividere con Pier Silviol'idea di dar vita a uneditoriale europeo, in grado di opporsi ai colossi americani, neutralizzando allo stesso tempo gli attacchi dei francesi di Vivendi. Segui su affaritaliani.it

