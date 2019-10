Meteo | settimana folle tra caldo africano e maltempo | da domani temporali e temperature

Previsioni Meteo Napoli : tanto sole e bel tempo a oltranza. Illusione pioggia per metà settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Abbiamo dato, da queste pagine, già qualche premessa sul dubbio piogge in arrivo per metà settimana e, allo stato attuale dei dati, certamente via via più affidabili, i dubbi vanno tramutandosi in certezze. L’ anticiclone, che da giorni imperversa su tutto il Sud Italia e naturalmente anche sulla Campania e sul capoluogo partenopeo, si mostra tenace e anzi ancora più vigoroso nel corso dei prossimi 2/3 ...

Previsioni Meteo Roma - continua l’estate di Ottobre : sole e caldo anomalo per gran parte della settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Unica certezza, in una prospettiva di evoluzione per il resto di Ottobre, è la persistenza di un campo gli alta pressione su tutto il Lazio e ovviamente sulla Capitale, alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Temperatura già intorno ai +24/25°C in questi giorni, anche localmente oltre su qualche quartiere, ma i valori massimi sono destinati a lievitare ...

Previsioni Meteo : ciclone depressionario verso l'Italia a meta' settimana - dove colpira' : La vasta area depressionaria collocata sull'Europa occidentale non accenna a placarsi e continua ad alimentare forte instabilità soprattutto fra Spagna, Francia e anche sui settori nord-occidentali...

Previsioni Meteo - lo scirocco spinge sull’Europa due grandi onde di caldo dal Sahara : sarà una settimana di fuoco : Previsioni Meteo – L’Italia e gran parte d’Europa si apprestano a vivere una settimana di fuoco: da Lunedì 21 a Giovedì 24 Ottobre le temperature toccheranno picchi di gran lunga superiori alle medie del periodo in tutti i settori centrali e orientali del continente, con valori da record nell’Europa centrale dove per più giorni avremo temperature massime di oltre +30°C tra Francia, Svizzera, Germania, Austria, Polonia, ...

Previsioni Meteo Roma - autunno estivo sulla Capitale : temperature a ridosso dei +30°C in settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Meteo – Nessuna novità sotto l’aspetto del tempo per la Capitale Roma con alta pressione implacabile e caldo nordafricano in incremento. Il flusso perturbato, mosso dalla saccatura iberica, si muove decisamente lontano dalla città eterna e sembrano piuttosto effimere anche le frange nuvolose di contorno al flusso perturbato. La conseguenza, un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per oggi, magari per qualche ...

Meteo - weekend con caldo africano : «Picchi fino a 32 gradi». Dalla prossima settimana il ribaltone : Ottobre fuori dalle righe, o almeno dai termometri. Sebbene sia autunno inoltrato le temperature sulla Penisola si ostinano ad essere elevate e sopra la media stagionale e a marcare ancora di...

Previsioni Meteo : rischio alluvioni al nord - caldo estivo anche la prossima settimana : Previsioni meteo - Quella che si va delineando per il fine settimana è senza dubbio una situazione meteorologica relativamente estrema e potenzialmente pericolosa all'interno del Mediterraneo. Già...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato e domenica 19-20 ottobre Week end caratterizzato dal tempo asciutto. Ampi spazi di sereno nelle ore diurne di sabato, ampie schiarite anche nelle ore serali; domenica sarà una giornata generalmente asciutto con qualche nube in più specialmente al mattino. Temperature comprese tra +13°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni sabato e domenica 19-20 ottobre fine settimana generalmente asciutto su tutto il Lazio. Ampie ...

Previsioni Meteo - un’altra settimana di caldo eccezionale su gran parte d’Europa [MAPPE] : Previsioni Meteo – La metà di ottobre porta condizioni stabili ed eccezionalmente calde su gran parte dell’Europa. I modelli concordano su giornate calde e prevalentemente stabili per grandi aree del continente, mentre è probabile un profondo ciclone con una potenziale tempesta di vento su Regno Unito e Irlanda per giovedì 17 ottobre. Sulla Penisola Iberica, invece, sono probabili condizioni più fredde e condizioni instabili. Ecco una panoramica ...

Meteo : la settimana parte col clima estivo - peggiora da ovest : La nuova settimana comincia esattamente come si è conclusa la precedente: foschie, locali nebbie, Sole e clima tutt'altro che autunnale. Insomma l'alta pressione africana continua ad aleggiare sul...

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...

Previsioni Meteo 13 ottobre : nubi sparse in tutta la penisola e peggioramenti in settimana : Secondo le Previsioni meteo per oggi, domenica 13 ottobre, la giornata sarà sostanzialmente nuvolosa nel Nord del Paese con qualche rischio di precipitazioni in Liguria. Al Sud invece il cielo sarà più sereno. Da domani, però, si prevede un graduale cedimento dell'anticiclone nordafricano che ha alzato le temperature nei giorni scorsi. Da martedì in arrivo piogge in tutto il Settentrione.Continua a leggere

Previsioni Meteo : segnali d'autunno dalla prossima settimana e fine del caldo : La lotta estenuante tra estate ed autunno prosegue senza sosta ma al momento a prevalere sembra proprio la stagione estiva che, imperterrita, continua a regalare giornate tipiche di inizio settembre...

Peggioramento Meteo previsto per la prossima settimana - tornano le piogge anche abbondanti : Roma - Se l'imminente weekend sarà caratterizzato da un tipo di tempo tutto sommato stabile, ma con la tendenza ad un lento e progressivo declino dell'alta pressione, l'avvio della nuova settimana vedrà proseguire il processo di indebolimento della struttura anticiclonica ed il conseguente avvicinamento di una saccatura di bassa pressione dall'Atlantico verso l'Italia. Il tempo è destinato dunque a ...