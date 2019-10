Meteo Roma del 21-10-2019 ore 06 | 10

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità idraulica e temporali : “Per la giornata di lunedì 21 ottobre, si prevede un flusso di correnti umide ed instabili sud occidentali che interesserà la parte centrale ed occidentale della regione con precipitazioni a carattere di rovescio e/o temporali organizzati. I fenomeni saranno più probabili nelle macroaree G ed H e sono previsti in rapido esaurimento nella seconda parte della giornata. La criticità idrogeologica si riferisce al solo reticolo dei corsi ...

Meteo - allerta temporali e allagamenti a Genova - Caldo al centro-sud - 27 gradi a Roma : Chiuso un reparto dell'ospedale San Martino nel capoluogo ligure perché ieri è stato invaso dall'acqua

Meteo Serie A - il maltempo non ferma il campionato : Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente : Il maltempo non ferma la Serie A: Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà regolarmente. Lo rende noto il Comune. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell‘allerta Meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il Meteo nel ...

Previsioni Meteo Roma - autunno estivo sulla Capitale : temperature a ridosso dei +30°C in settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Meteo – Nessuna novità sotto l’aspetto del tempo per la Capitale Roma con alta pressione implacabile e caldo nordafricano in incremento. Il flusso perturbato, mosso dalla saccatura iberica, si muove decisamente lontano dalla città eterna e sembrano piuttosto effimere anche le frange nuvolose di contorno al flusso perturbato. La conseguenza, un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per oggi, magari per qualche ...

Maltempo e calcio : Samp-Roma domenica a rischio Meteo : Il Maltempo che sta iniziando va colpire la Liguria mette a rischio anche il campionato di calcio e potrebbe slittare la disputa della partita di serie A Sampdoria-Roma in programma domenica alle 15 al Ferraris a Genova. Si attende la giornata di domani per prendere una decisione sullo svolgimento della gara. “Aspettiamo il bollettino dell’Arpal per domani intorno all’ora di pranzo – spiega Sergio Gambino, consigliere ...

Previsioni Meteo Roma : torna l’Estate nella Capitale - caldo anomalo nei prossimi giorni [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Una vera esaltazione anticiclonica si compirà nel corso dei prossimi giorni e in particolare nella prima parte della prossima settimana. La saccatura instabile nordeuropea che affonderà verso la Penisola iberica, troverà lì terreno fertile per un ulteriore approfondimento, tenendo un asse troppo trasversale rispetto alle latitudini centrali italiani. nella sostanza, sulla traiettoria del flusso umido lungo ...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato e domenica 19-20 ottobre Week end caratterizzato dal tempo asciutto. Ampi spazi di sereno nelle ore diurne di sabato, ampie schiarite anche nelle ore serali; domenica sarà una giornata generalmente asciutto con qualche nube in più specialmente al mattino. Temperature comprese tra +13°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni sabato e domenica 19-20 ottobre fine settimana generalmente asciutto su tutto il Lazio. Ampie ...

Previsioni Meteo Roma : “ottobrata romana” con sole e caldo. Piogge in vista nel medio-lungo termine : Previsioni Meteo Roma – Dopo le Piogge di martedì, la pressione è tornata a salire, a dire il vero non di molto al suolo, siamo sui 1016 hpa, ma geo-potenziali in crescita soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera e ciò garantirà una buona fase di tempo stabile soleggiato. Secondo le stime attuali, il sole dovrebbe farla da padrone almeno per i prossimi 5/6 giorni, salvo qualche momento caratterizzato da un temporaneo aumento ...

Meteo Roma : previsioni venerdì 18 ottobre : Meteo Roma: previsioni venerdì 18 ottobre Qualche nube nella mattinata sulla Capitale, ma con tempo stabile; ampie schiarite nel corso delle ore pomeridiane come anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +24°C. Meteo Lazio: previsioni venerdì 18 ottobre Condizioni di tempo generalmente stabile nel corso delle ore diurne con locali schiarite alternate a qualche nube sparsa su tutti i settori, generalmente più soleggiato a ridosso dei ...