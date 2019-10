METEO GENOVA E SAVONA | ALLERTA ROSSA Maltempo | temporali e tempesta di fulmini

Allerta METEO rossa a Genova e Savona/ Maltempo - allagamenti e frane : scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi a Genova e Savona: Maltempo provoca allagamenti e frane, situazione in lieve miglioramento ma scuole restano chiuse.

METEO - allerta rossa nel cuore della Liguria : scuole chiuse a Genova e Savona : Il peggiorare delle condizioni Meteorologiche ha portato la Protezione Civile regionale ligure a trasformare da arancione a rossa l'allerta Meteo sulle zone centrali della regione, ovvero le province di Savona e Genova, dove "le scuole resteranno chiuse" a causa delle intensissime precipitazioni e dei fulmini.Continua a leggere

Liguria - allerta METEO : scuole chiuse - Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Liguria - allerta METEO : scuole chiuse - il Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Liguria - allerta METEO : scuole chiuse - il Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

METEO - allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole chiuse : ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Allerta METEO in Liguria : sciopero nei porti di Genova e Savona : In considerazione dell’Allerta Meteo in Liguria, è stato proclamato uno sciopero da stasera alle 18 fino a domani alle 19 nei porti di Genova e Savona. La motivazione di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, è la seguente: “Vista l’assenza della divulgazione ufficiale delle linee di indirizzo in materia di Allerta Meteo in ambito portuale approvate recentemente dal Comitato igiene e sicurezza del porto di Genova, e della ...

METEO - allerta temporali e allagamenti a Genova - Caldo al centro-sud - 27 gradi a Roma : Chiuso un reparto dell'ospedale San Martino nel capoluogo ligure perché ieri è stato invaso dall'acqua

Liguria - allerta METEO GENOVA : maltempo e temporali/ 46 cm di acqua in 12 ore : Liguria, allerta meteo Genova: maltempo e temporali. 46 cm di acqua sono caduti nel giro di 12 ore, numerosi allagamenti e disagi

Allerta METEO Liguria : allagamenti Genova/ Maltempo e scuole chiuse : frane a Ponente : Allerta meteo in tutta la Liguria, allagamenti a Genova e frane nel Ponente: scuole chiuse per Maltempo, tutti i bollettini in tempo reale

GENOVA - ALLERTA METEO/ Maltempo in Liguria : strade chiuse e treni a singhiozzo : GENOVA, ALLERTA METEO. Forte ondata di Maltempo in Liguria, con scuole chiuse, strade allagate e treni a singhiozzo. Tutti i dettagli

Maltempo - allerta METEO in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...