Merce contraffatta venduta in negozi | cittadino iraniano denunciato

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno scovato un deposito nascosto adibito a stoccaggio di prodotti cosmetici, profumi e orologi contraffatti. Il locale clandestino è venuto alla luce in zona Colli Aniene, mentre ad essereè stato unnato in Iran. Alla Guardia di Finanza non è passato in secondo piano il comportamento bislacco dell’interessato, solito a frequentare luoghi simili del quartiere Esquilino e i mercati rionali di Roma per smerciare i suoi oggetti. Tornato da uno dei suoi soliti viaggi in Turchia, insospettiti dai pesanti bagagli al seguito dell’uomo, i militari hanno deciso di perquisirlo. Il controllo eseguito sull’autovettura e presso il deposito nella disponibilità dell’ha permesso di rinvenire oltre 2000 profumi e prodotti di bellezza contraffatti delle marche più note (“Chanel “, “Dior”, “Creed”, ...

