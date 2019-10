Mercato Basket – Andrew Goudelock torna in Serie A | l’ex Olimpia Milano firma con Venezia

Mercato Basket – Olimpia Milano - che colpo! Dopo un Mondiale da urlo arriva Luis Scola : L’Olimpia Milano ha tesserato Luis Scola: il lungo argentino, che ha impressionato ai Mondiali in Cina, è stato annunciato in conferenza stampa da Ettore Messina L’esordio in campionato dell’Olimpia Milano non è stato dei migliori, visto il ko casalingo contro Brescia, ma i tifosi della formazione meneghina si possono consolare con una grande notizia di Mercato: Luis Scola è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano! Lo ha annunciato ...