Matteo Salvini | Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni | arriva il logo di Squadra

Matteo Salvini battezza la Coalizione degli italiani : "Ci saranno importanti novità" : "Sabato è stata una di quelle date che cambiano un'epoca. È davvero nata la Coalizione degli italiani". Parola di Matteo Salvini, che fiero del lavoro svolto con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, rivela il nuovo nome del centrodestra: "A me piace. E poi, mette bene in evidenza il suo carattere: da

Sondaggio di Masia - Matteo Salvini supera Conte : per lui il 39% di fiducia : Matteo Salvini non aumenta solo consensi, ma riesce anche a superare Giuseppe Conte in termini di gradimento personale. Seppur in lieve calo rispetto al 10 ottobre (-1), il leader della Lega totalizza un 39 per cento dell'elettorato. A fornire i dati (relativa al 17 ottobre, ma andati in onda il 21)

Chef Rubio attacca ancora Matteo Salvini e i suoi sostenitori : “Una fauna che sc**a con le nigeriane” : Chef Rubio ha lanciato un nuovo attacco a Matteo Salvini e ai suoi sostenitori. Il pretesto questa volta è stata la manifestazione organizzata dal leader leghista sabato scorso in piazza San Giovanni a Roma a cui hanno partecipato duecentomila persone: “Perché la fauna di #orgoglioitaGliano però sc**a con le nigeriane“, ha scritto Chef Rubio su Twitter, “tradisce coi cubani, fa accompagnare i figli dalle filippine e i cani dai ...

Matteo Salvini attacca Virginia Raggi e punta su Roma : Il leader della Lega sceglie i suoi avversari: da una parte c’è Matteo Renzi e dall’altra la sindaca di Roma: la campagna elettorale è già cominciata. Leggi

Matteo Salvini : E' nata Coalizione degli italiani : 2.43 "Il centrodestra è superato, è nata la Coalizione degli italiani". Così il leader della Lega,Salvini, dalla pagine del Corriere, lancia il nuovo soggetto politico che avrà come partner Fi e FdI ma non solo. Salvini spiega che ne faranno parte anche "Toti ed altre formqzioni dell'area laica, liberale e socialista". Il primo test "di rilevanza nazionale" sarà in Umbria" e comunque per Salvini "Di Maio e Renzi stanno preparando la ...

Non è l'arena - Matteo Salvini : "Al Tg sembrava che da Renzi ci fossero 200mila persone e a Roma 1000. Peccato" : Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, si è scatenato contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il governo giallo-rosso. "Perché la chiamo Leopoldina?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "perché ieri dai Tg sembrava che alla Leopolda ci fossero 200mila p

Matteo Salvini attacca Matteo Renzi : "Pallone gonfiato - ladro di democrazia. Non lo vota nemmeno suo padre" : Matteo Salvini ci va giù pesante e in diretta Facebook da Todi attacca il leader di Italia Viva che lo aveva a sua volta insultato: "Matteo Renzi è un pallone gonfiato, un ladro di democrazia. nemmeno il padre lo vota più". Il segretario della Lega continua: "Renzi è uno che definisce Quota 100 un r

Matteo Salvini attacca ancora : “Conte - Renzi e Di Maio mi fanno pena” : Dopo le bordate da piazza San Giovanni a Roma, torna all'attacco il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Mi fanno pena, sono al governo insieme e si insultano ogni giorno. Alle elezioni regionali in Umbria avranno la prima lezione di democrazia da parte del popolo italiano".Continua a leggere

Matteo Renzi - alla Leopolda 20 minuti di insulti a Salvini : "Goditi il Papeete - Don Abbondio - perché..." : "Pensavo fosse Don Rodrigo, invece Matteo Salvini è un Don Abbondio, decisamente peggio". Matteo Renzi chiude la Leopolda con un comizio di 50 minuti, di cui la metà abbondante è dedicata al leader della Lega, insultato con frasi come questa: "È il classico tipo che certe cose non te le dice guardan

Centrodestra - duello Salvini-Meloni - Giorgia a Matteo “Tu non mi freghi” : Un curioso retroscena in queste ultime ore sta venendo a galla sulla convention svoltasi ieri a Roma a piazza San Giovanni che ha visto salire sul palco tutti e tre i leader del Centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sembra che tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ci sia stato prima del discorso della leader di Fratelli d’Italia uno scambio di vedute piuttosto polemico. Giorgia Meloni voleva che la ...

Matteo Renzi - Becchi : "Farà come Berlusconi - quando manderà a casa Conte". Mattarella e Salvini - lo scenario : Ormai è evidente che Renzi, come ha creato questo governo con l' aiuto di Grillo, così lo distruggerà. Deve solo portare a termine la Legge di bilancio per intestarsi la paternità politica di aver evitato l' aumento dell' Iva. Dopo di che deve evitare di rendere operativa già dalla prossima legislat

Roma - Berlusconi si porta la claque di Forza Italia sul palco a trazione leghista. Ma in piazza c’è chi invoca Salvini : “Matteo - Matteo” : Mezzo partito, da Mara Carfagna a Renato Brunetta fino a Lucio Malan, lo aveva invitato a evitare la piazza a trazione leghista, tra il rischio dei fischi e la presenza dei militanti di CasaPound. Ma Silvio Berlusconi ha scelto di essere presente, accanto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. portandosi pure sul palco non solo esponenti del partito come le capogruppo di Camera e Senato Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, oltre che Tajani ...

Matteo Salvini - l’uomo che ha “pieni poteri” sulla destra italiana e poco altro : La manifestazione di Roma ha chiarito ancora una volta un concetto: Matteo Salvini ha i pieni poteri sulla destra italiana, potendo contare sulla formidabile spinta della sua community personale. Però, come dimostrano i fatti del Papeete, la sbornia da consenso personale è anche il vero limite del progetto Salviniano.Continua a leggere

