Maritato-Zamparelli-Rocca | Raggi contraddittoria su occupazione palazzo via Bibulo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – Il presidente di Assotutela nonché esponente Fdi, Michel Emi, e i dirigenti di Fratelli d’Italia Amedeoe Federico, hanno espresso il loro parere in merito all’edificio occupato in viae sulla posizione assunta dalla Sindacain merito: “Reputiamo contraddittorio il comportamento istituzionale del Comune di Roma in merito alla vicenda deloccupato di via Calpurnionel Municipio VII. Si tratta di un immobile, venduto all’asta per 13 milioni di euro e che da due anni e mezzo ha un nuovo proprietario che non riesce, tuttavia, a entrarvi pienamente in possesso perché il grande stabile è occupato. E, beffa che si aggiunge al danno, il Campidoglio grillino ha deciso di chiedere al privato quasi 200mila euro di Imu e Tasi per un bene mai utilizzato. Siamo giunti alla pazzia pura e non comprendiamo con che faccia ...