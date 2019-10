Mara Venier incontenibile | le liti con la Clerici e la battuta sulla D’Urso

Fonte : dilei

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’ultima puntata di Domenica In è stata davvero speciale perche ha festeggiato in diretta i suoi 69 anni, ma si è anche lasciata andare a rivelazioni su Antonellae altri personaggi della tv. Per lei, nel corso della messa in onda, anche qualchesu Barbara D’Urso, con cui in passato c’erano stati attriti a causa delle trasmissioni rivali. Nel suo salottoha ospitato Carlo Conti con cui ha ripercorso alcuni aneddoti del passato. In particolare negli anni Duemila i due avevano lavorato insieme a Domenica In. Con loro anche Antonellacon cui, a quanto pare, laavrebbe avuto numerose. “Grazie, tu mi hai voluto a Domenica In – ha dettoa Carlo Conti -. Grazie, Antonella e io non abbiamo fatto altro chegare. E Carlo un santo. Per nove mesi ha sopportato i nostri sfoghi”. Laha anche confessato che i ...

chetempochefa : 'Auguri Mara, anche se so che i primi auguri ti arrivano alle 5 del mattino. Ma perché ti svegli alle 5 del mattino… - trash_italiano : Domenica In, Leonardo Pieraccioni esclama in diretta 'guardo Barbara d’Urso': la reazione di Mara Venier - gianlu_79 : RT @MauryKostanzo: Tutti ci meritiamo una storia d’amore come quella tra Mara e @provo2000. Auguri signora Venier! #DomenicaIn https://t.co… -