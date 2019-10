Manovra | per il dietrofront sulle microtasse caccia a 500 milioni

Manovra - dal supermercato alla banca : cosa cambia con le nuove regole sull'uso del contante : Un pacchetto articolato in più misure che scommette sull'equazione meno contanti meno evasione. Simbolicamente rappresenta una parte importante della strategia messa in campo con la legge di...

Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera : il punto sulla Manovra : Si prevedono tensioni fra le forze di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri di questa sera. Ufficialmente nella riunione si dovrebbe discutere del decreto terremoto e della proposta del ministro Bonafede sul carcere per i grandi evasori, ma il Movimento Cinque Stelle ha tutte le intenzioni di riportare al centro delle discussioni la Manovra economica, insistendo su quei nodi per cui ancora manca l'intesa con il Partito ...

Manovra - vertice governo per chiarimenti : 11.45 Dovrebbe tenersi in serata il vertice di governo, preannunciato dal premier Conte sulla Legge di Bilancio e il Decreto fiscale, dopo i malumori emersi nella maggioranza. Non risulta al momento una convocazione ufficiale, ma i rappresentanti dei partiti di governo sono allertati tra le 18 e le 19. Per le 19 è convocato il Consiglio dei ministri per il decreto sul terremoto.

Vincenzo Visco contro la Manovra : "Spreco di risorse - vi dico io perché i provvedimenti non funzioneranno" : E se pure Vincenzo Visco, il ministro delle tasse per eccellenza, critica la manovra economica del governo giallo-rosso, bisogna preoccuparsi. "Tassare il contante è inutile. Ma la norma sul prelievo del contante mi sembra che non sia passata. Limitarlo invece è giusto. Anche la Bce non stampa più l

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Governo - vertice di maggioranza per trovare la pace sulla Manovra. Spadafora : “Conte sia mediatore. Ma le promesse vanno mantenute” : Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuto a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza non ha ancora un orario. Si sa solo che alle 19 ci sarà il consiglio dei ministri che all’ordine del giorno ha il decreto Terremoto, al quale però dovrebbe aggiungersi – ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non c'è governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Maddalena Corvaglia contro la Manovra : "Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare - in albergo” : Di professione fa la soubrette. Ma Maddalena Corvaglia non ha mai nascosto il suo caratterino. Così ha voluto dire la anche in merito alla politica portata avanti dal nuovo Governo, criticando in particolar modo la manovra.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa n”Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare, in albergo”on torna. manovra: se ...

Per Conte la Manovra non va riscritta. E il governo deve "fare squadra" : Il piano anti evasione non penalizza nessuno, ma non può essere smantellato. Un vertice di maggioranza sulla manovra? Ci sarà, probabilmente già lunedì, ma "è stata approvata da tutti i ministri e non deve essere riscritta", anche se possono esserci approfondimenti tecnici. Sui migranti non si scherza e le "speculazioni di basso profilo sono inaccettabili". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non si è sottratto alle domande ...

Manovra/ L'occasione da non sprecare con l'Agenzia nazionale per la ricerca : Il Premier Conte ha annunciato l'istituzione della nuova Agenzia nazionale per la ricerca prevista nella prossima Legge di bilancio

Conte : "La Manovra resta così Tutti sereni per obiettivo comune" : Il presidente del Consiglio blinda la manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota" Segui su affaritaliani.it