Manovra | dal supermercato alla banca | cosa cambia con le nuove regole sull' uso del

Manovra/ Così Francia e Germania si mettono al sicuro dal debito italiano : Con la MANOVRA il debito pubblico italiano non scende. L'Ue è però già preparata a mettersi in sicurezza da rischi di contagio

Maddalena Corvaglia contro la Manovra : "Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare - in albergo” : Di professione fa la soubrette. Ma Maddalena Corvaglia non ha mai nascosto il suo caratterino. Così ha voluto dire la anche in merito alla politica portata avanti dal nuovo Governo, criticando in particolar modo la manovra.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa n”Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare, in albergo”on torna. manovra: se ...

Manovra - Conte punge Renzi : "Chi non fa squadra è fuori dal governo" : Il premier spegne le polemiche sulla legge di Bilancio: "E' stata approvata", e lancia un messaggio chiaro al leader di...

Manovra - Conte si è arrabbiato<br> "Chi non fa squadra è fuori dal governo" : Giuseppe Conte comincia ad averne abbastanza e oggi, mentre era a Perugia in visita a Eurochocolate, pressato dai giornalisti ha sbottato:"Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo"Si riferisce ovviamente alle polemiche sulla Manovra economica e ha aggiunto:"La Manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La Manovra è stata deliberata, ...

Manovra - Conte duro : "Resta così Fuori dal governo chi non fa team" : Il presidente del Consiglio blinda la Manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota" Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte duro : "Resta così Chi non fa team fuori dal governo" : Il presidente del Consiglio blinda la Manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota" Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - fuori dal governo chi non fa squadra» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : «Bisogna fare squadra Chi non la pensa così - fuori dal Governo» : Il premier replica alle frecciate di Italia Viva e M5S. Sulle partite Iva: «Io ho alzato l’aliquota del 15% da 30 a 65mila euro, come fate a dire che sono contro di loro» ha poi detto: «Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così, è fuori dal Governo». Il vicesegretario del Partito democratico replica alle critiche alla Manovra fatte da Movimento 5 Stelle e Italia Viva: «Non mi so spiegare questo atteggiamento»

Giuseppe Conte : "La Manovra non torna in Cdm - è stata approvata da tutti. Chi non fa squadra fuori dal governo" : “Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo”. Giuseppe Conte interviene duramente sulla manovra. A chi gli chiede cosa risponde ai 5 stelle che chiedono un nuovo vertice di maggioranza dice: “La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze ...

Manovra - Conte : «Non torna in cdm - chi non fa squadra è fuori dal governo» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : «Chi non fa squadra è fuori dal governo. È stata approvata e non cambia» : Sulla Manovra «bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo». Giuseppe Conte è tranchant nel punto stampa a Perugia Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : «Dalla lotta all'evasione risorse per abbassare al 20% le aliquote Irpef del 27 e 23» : dal nostro inviato BRUXELLES «Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef»....

Manovra - Conte : «Dalla lotta all'evasione risorse per abbassare al 20% le aliquote Irpef del 27 e 23» : dal nostro inviato BRUXELLES «Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef»....

Manovra : “100 mila sfruttati dalle false cooperative” : In Italia almeno centomila lavoratori sono sfruttati da false cooperative che commettono irregolarità o violazioni delle norme in materia di lavoro, fisco o rispetto dei contratti. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in relazione alla norma inserita nell’ultima Manovra finanziaria del Governo che punta a tutelare i soci lavoratori delle coop e a contrastare l’evasione fiscale e contributiva. Si tratta del ...