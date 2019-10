“Mamma | ma posso morire?” Elena Santarelli choc | è successo tra lei e il figlio Giacomo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La sua vita è stata contraddistinta da momenti drammatici che fortunatamente hanno avuto un epilogo positivo. La conduttrice e showgirlè stata sempre al fianco del, colpito da un tumore cerebrale che è stato finalmente sconfitto. Ma durante la trasmissione ‘Domenica In’ di Mara Venier si è lasciata andare ad uno sfogo.“Quando lo hanno operato, in sala d’attesa mi ha chiesto ‘Mammamorire con questo intervento?”. La sua risposta è stata immediata, ma non veritiera a fin di bene: “No,, che dici, l’intervento durerà un’ora, sarà velocissimo”. Però qualche giorno più tardi ille ha confessato di non aver creduto a quella frase:, sapevo che avevi paura, ti tremava il labbro e avevi le mani sudate”.ha voluto raccontare tutta la storia diin un libro che uscirà il 22 ottobre, intitolato ‘Una mamma lo sa’, che ...

Dani_marzo82 : e mamma straordinaria. Sei talmente una bella persona, sincera, coraggiosa, umile che alla fine ti sei ritrovata ci… - faanzoone : Foooooorse andiamo a Firenze e ha detto mamma che posso dirlo anche a Mario?????????? - salottodeibeta : @Valeritime Non posso stare senza la MIA NI, testina di ghisa! ?? Benni, mangia la mamma, su! ?? -