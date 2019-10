Maltempo Piemonte | domani scuole chiuse ad Alessandria | ansia per la piena del Bormida

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Maltempo : temporale incastrato tra Liguria - Piemonte e Lombardia - ancora nubifragi : Maltempo - Situazione che sta precipitando sul nord-ovest, alle prese con la forte perturbazione atlantica discussa nei giorni scorsi e purtroppo giunta a destinazione. L'area tra Liguria, Piemonte e...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo Piemonte : a Vercelli il fiume Sesia inonda i campi : Il fiume Sesia è “osservato speciale” in numerosi punti della provincia di Vercelli: è monitorato nelle vicinanze del Parco Magni di BorgoSesia, chiuso dall’amministrazione a scopo precauzionale, ma anche nel capoluogo, dove sono state chiuse alcune strade d’accesso agli argini del corso d’acqua, e nella zona di Albano, dove il fiume ha invaso l’area golenale inondando i campi. L'articolo Maltempo Piemonte: a ...

Maltempo Piemonte : laghi e fiumi sotto la soglia di pericolo nel Verbano-Cusio-Ossola : Nonostante si sia innalzato il livello dei fiumi e dei laghi nel Verbano–Cusio–Ossola, rimane comunque al di sotto della soglia di pericolo: il dato è emerso nel corso della riunione presieduta dal prefetto Igginio Olita, cui hanno partecipato il presidente della Provincia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i vertici dei volontari della Protezione Civile. I pompieri sono intervenuti per danni, non gravi, derivanti ...

Ondata di Maltempo tra Piemonte e Lombardia : fiumi ai livelli di guardia e allagamenti : Il maltempo sta colpendo con intensità in queste ore il Nord italia. In Piemonte, nelle ultime 12 ore Arpa ha registrato fino a 110 mm di pioggia nel Verbano, 90 mm nell’alto Vercellese e valori tra 40 mm e 60 mm nelle altre zone lungo l’arco alpino. Hanno raggiunto valori significativi, prossimi ai livelli di guardia, i corsi d’acqua nella zona al confine con la Liguria e, in particolare, i due rami della Bormida. livelli di ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte : chiusa una strada statale a Formazza : Per l’allerta Maltempo, dalle ore 22 di questa sera, sulla strada statale 659 Valle Antigorio e Val Formazza sara’ chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto nel territorio di Formazza di circa 4 chilometri compreso tra la frazione Canza e la localita’ Cascate Toce. La chiusura “e’ prevista – spiega Anas – dal piano e dalle relative procedure di allertamento per criticita’ idrogeologica, di intesa ...

Maltempo Piemonte : apre la sala operativa della Protezione Civile per fronteggiare le emergenze : Le forti piogge previste su una buona parte del Piemonte hanno indotto la Protezione Civile della Regione Piemonte ad aprire, dalla prossima mezzanotte, la sala operativa. La Protezione Civile – si legge in una nota della Regione – sta sorvegliando con attenzione la situazione derivante dalle forti piogge che stanno interessando il territorio. Dalle ore 24 verrà aperta la sala operativa di corso Marche per svolgere le opportune ...

Maltempo Piemonte : situazione critica sulle strade dell’Ovadese - piccole frane e allagamenti sulle provinciali : situazione critica sulle strade dell’Ovadese a causa del Maltempo delle ultime 24 ore. In particolare, secondo quanto riferito da Carla Marenzana, responsabile della Provincia per il settore Ovada-Novi, per la ‘185’, da Predosa, nella zona dello stabilimento Saiwa nel comune di Capriata d’Orba (senza problemi per la fabbrica) e alla periferia di Ovada per l’allagamento del sottopasso ferroviario. Stessa situazione ...

Maltempo Piemonte : stato di allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di Alessandria : stato di allerta in provincia di Alessandria dove la pioggia, che sta cadendo da diverse ore, costringe al monitoraggio continuo di fiumi e corsi d’acqua della pianura alessandrina, Alto Monferrato, Valle Bormida, Valle Lemme Valle Stura e Valle Orba e anche nella Val Curone, in Val Borbera, compresa la Valle Scrivia. Chiusi i guadi a Marcarolo e Gavi e massima attenzione nell’Ovadese per i torrenti Stura e Orba. Anche Tanaro e ...

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a Fabbriche [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...