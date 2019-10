Maltempo - nord flagellato : Milano allagata - in Liguria scuole chiuse per tempesta d'acqua : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo - forti piogge in tutto il Nord Ovest. Allagamenti a Milano - black out all’alba e scuole chiuse a Genova : Il Maltempo sta creando diversi problemi in diverse zone del Nord Ovest, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la ...

Previsioni meteo 21 ottobre - Italia divisa : Maltempo al Nord - al Centro-Sud sole e caldo : Secondo le Previsioni meteo di oggi 21 ottobre sarà un lunedì di temporali e piogge in diverse regioni del Nord, mentre al Centro-Sud attesa una rimonta dell’anticiclone africano con sole e temperature miti di diversi gradi sopra la media. Allerta rossa per il maltempo nelle zone centrali della Liguria.Continua a leggere

Allerta Meteo - altre 48 ore di Maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte Maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte Maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Maltempo al Nord per diversi giorni. Il bollettino fino al 25 ottobre : Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, sabato 19 ottobre, e fino a venerdì 25. Oggi Nord: molto nuvoloso sul settore occidentale e a ridosso di Alpi e Prealpi centro-orientali con precipitazioni che risulteranno più frequenti sulla Liguria e lungo la fascia prealpina; parzialmente nuvoloso altrove per nubi poco significative, salvo addensamenti locali con sporadiche e deboli precipitazioni sulla ...

Meteo : Maltempo al nord-ovest con rischio nubifragi oggi - CALDO al centro-sud : Meteo - Come ampiamente previsto il tempo sta peggiorando sensibilmente sulle regioni nord-occidentali, per effetto di una vasta perturbazione atlantica fiondatasi sul Mediterraneo occidentale....